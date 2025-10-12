「国民全体が失望した」「１年半の努力が無駄に」インドネシア、W杯出場の夢潰える。イラクに０−１敗戦でB組最下位確定にファン落胆「どれほど待たなければならないのか」【アジア予選PO】
FIFAランキング119位のインドネシア代表は現地10月11日、サウジアラビアのジッダで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第２戦（B組）で、同58位のイラク代表と対戦した。
プレーオフは３か国の総当たりで、グループ首位がW杯への切符を獲得。2位はA組の2位とのホーム&アウェーに回り、勝者が大陸間プレーオフへの出場権を手にする。
初戦の前節、サウジアラビアに２−３で敗戦。勝利が必須のインドネシアは、序盤こそ相手に押し込まれたが、徐々に攻撃に出る。再三にわたりチャンスを得るも、フィニッシュの精度を欠いてモノにできず。０−０で前半を終える。
後半も一進一退の攻防が続くなかで１点が遠く。すると76分、ジダン・アーマー・イクバルにグラウンダーのミドルを決められ、イラクに先制を許した。
このまま試合終了の笛。０−１で敗れたインドネシアは２連敗でグループ最下位が確定し、悲願のW杯出場の夢が潰えた。
これにはSNS上でファンからも「本当に残念だ」「暗黒時代が再び訪れる」「国民全体が失望した」「こんな状態じゃ、隣国にも勝てない」「ワールドカップに出場する資格はない。選手のミスが多すぎる」「どれほど待たなければならないのか」「１年半の努力が無駄になったようだ。来年はワールドカップを見ない」といった悲しみの声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
