ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ëà¥¬¥µÆþ¤ìáÊóÆ»¡¡ÍèÇ¯£²·î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡×À¤³¦¸ø³«¤É¤¦¤Ê¤ë
¡¡£±£±ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£¹·î£±£¹Æü¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡×¤È£±£°·î£¶Æü¤Î¡ÖÂè£²£±²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ£²£°£²£µ¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë·çÀÊ¡££¹·î£²£µÆü¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â£¸·î£±£¹Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÆÁÒ¤Ï£²£°£²£°Ç¯£³·î¤Ë£²£·Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¡££±£¹Ç¯¤ËÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ä·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¾×·â¤ÇÇ¾¤äÀÔ¿ñ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¿ñ±Õ¤¬Ï³¤ì¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢µ²±ÎÏÄã²¼¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÆñÉÂ¤À¡£ÊÆÁÒ¼«¿È¤â½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Ã£È£É£Ã£Á£Ç£Ï¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢µÞÀ¹øÄË¾É¤ª¤è¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Î»Å»ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È»ýÉÂ°²½¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤Î¼þÊÕ¤Ï°ìµ¤¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î£±£³Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤Ïºî²È¡¦º´¡¹ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡×¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£²£³Ç¯£³·î¤Ë¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢£Î£È£Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï³¤³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¹ñÆâ¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤òÊì¹ñ¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£ÊÆÁÒ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¡×¤ÎÉÒÏÓ¼ÒÄ¹Ìò¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¤ÎºîÉÊ¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù¤ËÂ³¤¯Èà½÷¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¥í¥±¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢À½ºîÈñ¤Ï¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¡£¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ÏºòÇ¯ÃÊ³¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¡¢¸ø³«¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢ÊÆÁÒ¤ËÇüÂç¤Ê°ãÌó¶â¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊÆÁÒËÜ¿Í¤ÎÀâÌÀ¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£