飼い主さんの手に顔を乗せる子猫。まぶたが重くなってきて…。ウトウトする子猫が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は42万回を超え「こんな可愛いことありえる！？」「眠るまで主の事見てるの尊い」「こっちも眠くなってくる」といったコメントが集まっています。

【動画：手の上に顔を乗せて『ウトウトとしていた猫』が、次の瞬間…】

飼い主さんの手を枕に眠る猫

TikTokアカウント「うにたむ氏」に投稿されたのは、飼い主さんと寝たい子猫の姿。飼い主さんの手の上に顔を乗せて横になっているのはうにちゃんです。無表情なうにちゃん、眠くなってきたようです。飼い主さんの手に顔と前足を乗せて、このまま眠ってしまいそう。

だんだんと目が細くなっていくうにちゃん。前足をグーッと伸ばしてストレッチすると、眠ってしまったようです。大好きな飼い主さんに触れて、見つめながら眠りに落ちた可愛いうにちゃんでした。

飼い主さんを信じ切ってる！

うにちゃんは、飼い主さんの手を枕にするのが好きなようです。飼い主さんがうにちゃんの近くに手を置くと、頭を乗せてくれるのだそう。また、頭が落ちてしまいそうなギリギリの場所で寝て、飼い主さんに頭を支えてもらったこともあったそうです。飼い主さんをとても信頼して甘えていることが伝わってきます。

怒っても可愛い！

そんなうにちゃんは、ツンデレなところもあるのだそう。飼い主さんがなでるのをやめると「もうやめるの？」と飼い主さんを見るのに、なでると「もういい！」と手を噛んで怒ることがあったそうです。可愛い姿やツンデレな仕草で見ている人たちをキュンキュンさせるうにちゃんでした。

投稿には「動けないようにしてるんだよね！かわいいー」「この手の温もりがたまらないニャー」「口のむにゅ感ずっと見ていられる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「うにたむ氏」では、うにちゃんの成長の記録が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うにたむ氏」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。