Æ»¤Î±Ø ±ó»³¶¿¤Î³°´Ñ¤Ç¤¹¡£Î¢¼ê¤Î»³¤Ë±À¤¬¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ¼¡¢É¸¹â800m¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¥Á¥í¥ë¡É¢¨¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈþ¤·¤¤»³Î¤¤Ç¤¢¤ë±ó»³¶¿¡Ê¤È¤ª¤ä¤Þ¤´¤¦¡Ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¡Ö±ó»³¶¿¡×¤¬Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤Î¸¶É÷·Ê¤¬»Ä¤ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥Á¥í¥ëÃÏÊý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©Î©Îò»Ë´Û´ÛÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿»ÔÀî·òÉ×»á¤¬Ì¿Ì¾¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î³°´Ñ¡¦Æâ´Ñ¤¬²þÁõ¤µ¤ì¡¢Ä¾Çä½ê¤ä¿©»ö½è¡¢²¹Àô»ÜÀß¤¬¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Çä½ê¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÃÏ¸µ¥¹ー¥Ñー¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤«¤Ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ£³Ð¤äÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡È¿·À¸¡É±ó»³¶¿¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ»¤Î±Ø¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ó»³¤ÎÁú·îº×¤ê¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿Æ¼Áü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ñ¤Ï¡ÈÅ·¶é¤ÎÌÌ¡É¤òÉÕ¤±¤¿Éñ¤¤¼ê¤¬¡¢¼Ñ¤¨¤¿¤®¤ëÅò¤òÁÇ¼ê¤Ç¤Ï¤Í¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãë¤Þ¤Ç¤Ë´°Çä¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ä¡¢Ìî¼ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥Ó¥¨Æù¤¬¿Íµ¤
»ÜÀßÆâ¤ÎÄ¾Çä½ê¡ÖµÈ´Ý²°¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤äÆÃ»ºÉÊ¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤¬¥º¥é¥ê¡£Ä¹Ìî¸©»º¤Î¤ê¤ó¤´¤ä¤Ö¤É¤¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¾»ºÉÊ¤Î±ó»³¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ä¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Õ¤¸É±¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°ïÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¡Ö±ó»³¶¿¥Ðー¥¬ー¡×¡£Ì£Á¹¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦À¸Õª¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆÚÆù¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ç¡¢Ì£¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤âËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²¹Àô¥°¥Ã¥º¤äÈÓÅÄÌÃ²Û¡ÖÁã¤´¤â¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ó»³¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤â±£¤ì¤¿Ì¾»º¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÈ´Ý²°¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö±ó»³¶¿¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï¡¢ÆÚÆù¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ËÍèÅ¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈ´Ý²°¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¥¹ー¥Ñー¡Ö¥è¥·¥Þ¥ë¥ä¥¹¥È¥¢ー¡×¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸³èÍÑÉÊ¤äÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢·§¤ä¥¦¥µ¥®¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥¸¥Ó¥¨Æù¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÍÌ¾¤ÊÍÓÆù¡Ö±ó»³¥¸¥ó¥®¥¹¡×¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¼¡¤°¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó²¦¹ñ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿®½£¿·Ä®¤È±ó»³¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëËÜ¾ì¤Ç¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø¤ÎÄ¾Çä½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹ー¥Ñー¡Ö¥è¥·¥Þ¥ë¥ä¥¹¥È¥¢ー¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£À¸³èÍÑÉÊ¤äÁíºÚ¤Ê¤É¤â°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ä¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤ÎÄÁ¤·¤¤±ó»³¥¸¥Ó¥¨¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¤ò»È¤Ã¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬½¼¼Â¡¢¤ª¿©»ö½è¡ÖÁ±¤³ð¡×
Ä¾Çä½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¶¿ÅÚ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÁ±¤³ð¡Ê¤è¤¤«¤Ê¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö±ó»³¥¸¥ó¥®¥¹Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥é¥àÆù¤ÈÃÏ¸µÌîºÚ¤òÆÃÀ½¥À¥ì¤ÇßÖ¤á¤¿±ó»³¶¿¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÎÎ¢¼ê¤òÎ®¤ì¤ë±ó»³Àî¤Ç³Í¤ì¤ë¥¢¥Þ¥´¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Þ¥´¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¤ä¡¢±ö¿¬»Ô¡¦¾¾ËÜ»Ô¤¬È¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö»³Â±¾Æ¤¡×¤ÎÄê¿©¤âÂç¿Íµ¤¡£Äã²¹Ä´Íý¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥íー¥¹¥È¥Ç¥£¥¢¡Ê¼¯Æù¡Ë½Å¡×¤ä¡Ö¼¯Æù¤¹¤¼ÑÐ§¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥Ó¥¨¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡È¼ê¤Ö¤é¾Æ¤Æù¡É¤äµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¡¢¥°¥ë¥áÌÜÅö¤Æ¤ÎºÆË¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¶¿ÅÚ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÁ±¤³ð¡×¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡Ö±ó»³¥¸¥ó¥®¥¹Äê¿©¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ê¤é²¿ÇÕ¤Ç¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡ª
Èë¶¡¦±ó»³¶¿¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡Ö¤«¤°¤é¤ÎÅò¡×
Æ»¤Î±Ø ±ó»³¶¿¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌò¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Å·Á³²¹Àô¡Ö¤«¤°¤é¤ÎÅò¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡È±ö¤Î²¹Àô¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎÀô¼Á¡Ê´ÞÎ²²«－¥Ê¥È¥ê¥¦¥à－±ö²½Êª²¹Àô¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈÈþ¿Í¤ÎÅò¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿ÆâÅò¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¡£ÏªÅ·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃæÄí¤Ë¤¢¤ëÂÅò¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£±ó»³¤ÎÍºÂç¤Ê»³¡¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê·Ú¤Ë²¹Àôµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
²¹Àô¤ÎÆâÅò¤ÏÄÌÏ©¤¬Âç¤¤¯¡¢Ãæ±û¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀÐ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅòÎÌ¤ÎÀáÌó¤ä³§¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø ±ó»³¶¿¤Ï¡¢¸»Àô¥Ý¥ó¥×Íî²¼»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢Æî¿®½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´Ý¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Èë¶¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò¤ä¤µ¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ¹Ìî¸©¤Î»³Î¤¡¦±ó»³¶¿¤Ø¡£¡ÈÆüËÜ¤Î¥Á¥í¥ë¡É¤Ç¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÄí¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢´ãÁ°¤ËÍºÂç¤Ê»³¤ÈÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª
INFORMATION
Æ»¤Î±Ø ±ó»³¶¿
½êºßÃÏ¡§¢©399-1311 Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔÆî¿®Ç»ÏÂÅÄ456-1
Ãó¼ÖÂæ¿ô¡§152Âæ¡ÊÉáÄÌ¼Ö131Âæ¡¿Âç·¿¼Ö2Âæ¡¿¿È¾ã¼ÔÍÑ4Âæ¡¿¥Ð¥¤¥¯14Âæ¡¿EVÍÑ1Âæ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§ÇäÅ¹ 10»þ～19»þ¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11»þ～14»þ30Ê¬¡¢17»þ～21»þ¡¿²¹Àô 11»þ～21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü
https://michinoeki-tohyamago.com/