「明るい2人組にインタビュー」と題された動画に登場したのは、都内の美容院で働く25歳と22歳の男女2人。発言者の美容師さんが、貯金額や恋愛観、仕事についての本音を語った。



動画冒頭、美容師さんカップルかどうか尋ねられると「全くカップルではないです。先輩と後輩です」と即答。さらに「彼女いるんで」と答える男性に対し、女性は「いないです。今年の冬はいい男ゲットします」と恋愛への意欲をのぞかせた。



気になる理想のタイプについて問われると、「泥臭く生きてる男がやっぱかっこいいです」と力強く断言。後輩の男性からは「泥臭く自分自身が一番生きてる。僕が今度出るコンテストみたいなやつで日本一の女性です」と先輩への尊敬の声も。



また、動画内では「この間渋谷歩いてたら職務質問された」「募集してます」という明るいエピソードも登場。「お給料聞いてもいいですか？」の問いに、女性は「2分の1です。こっからですね。夢あります」と前向きな姿勢を示した。一方で、「貯金額教えてください」「まあ2桁ぐらいです」「ないです。マイナスです」とリアルな一面も明かしている。



最後は「やっぱり、あとは彼氏捕まえれば最高なんです」とほほ笑ましいコメントで締めくくられた。率直で明るい2人のやりとりに、視聴者からも共感の声が集まっている。