¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£±£°Æü¸á¸å¡¢½ªÀï¤«¤éº£Ç¯¤Ç£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î½ê´¶¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï½ê´¶¤Ç¡¢Àï¸å£·£°Ç¯¤Î°ÂÇÜ¼óÁêÃÌÏÃ¤Ê¤É¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²áµî¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Åö»þ¤Î¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Î¸¶Â§¤¬À©ÅÙ¾åÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¢¦Åý¿ã¸¢´³ÈÈÌäÂê¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë·³Éô¤Ø¤ÎÅýÀ©¤ò¼º¤Ã¤¿À¯ÉÜ¢¦¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ²ñ¢¦ÀïÁè¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¢¦¹ñºÝ¾ðÀª¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡½¡½¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Åý¿ã¸¢¤ÎÆÈÎ©¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë·³Éô¤¬ÆÈÁö¤·¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÀ©ÅÙÅª¤Ê¼êÅö¤Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À©ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡ÊÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡Ë¡×¤ä¡ÖÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÎò»Ë¤ÎÁ°¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£