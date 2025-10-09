この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ポイ活投資チャンネル』が9日に公開した動画「＜悲報＞楽天ギフトカード毎月10日５％還元早くも封鎖」で、毎月10日にミニストップで楽天ギフトカードなどを購入すると最大5％のポイント還元が受けられていたキャンペーンが、突如として明日10月10日から対象外になる旨を詳しく解説した。



動画冒頭で、運営者は「明日10月10日については5%還元対象外となりますので、ミニストップで購入を予定されている方はご注意ください」と緊急の注意喚起。



『ポイ活投資チャンネル』は、10倍キャンペーンが7月から始まったばかりにもかかわらず「早くも封鎖となりました」と、想定を覆す早期の終了にショックを隠さない様子も伝えている。また、ミニストップ公式サイトの記載変更を受けて「WAONPOINTのご利用分や特定カードのチャージ分など新たな除外条件がサイレント追加されていた」と明かし、「これまで夢の9%還元ルートとして多くの方が活用していたルートの大幅改悪となる」と語った。



動画では、これまで同チャンネルが紹介していたApple Pay WAONを使った9%還元ルートや、他の高還元率ルートについても振り返りつつ、新しい改悪の影響を整理。「10月10日からは対象外となるためApple Pay WAONでの楽天ギフトカード購入は実質1%還元までダウン」「最高でも5%還元が限度となった」とリスクと今後の選択肢を還元率で説明している。



さらに、運営者自身は「9月10日に楽天ギフトカードを求めて4店舗回ったものの全て売り切れで、代わりにAmazonギフトカードを購入した」と具体的な体験談を紹介。「アンケートで9月10日に楽天ギフトカードを購入できた方は46%と意外と多かったが、在庫切れや未購入の人も多い」と現場の状況も明かした。



最後に「明日10月10日からはミニストップで楽天ギフトカード購入を予定されている方は本当に注意してください」と重ねて呼びかけ、今後の最新情報も注意深くチェックしていくことを視聴者に勧めて動画を締めくくった。