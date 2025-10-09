ガスト『33%OFF特別クーポン』第2弾開催、チーズINハンバーグやうな重など人気メニュー10品が33%OFF【10月10日〜10月26日】

すかいらーくレストランツが運営するガストは、2025年10月10日から26日までの間、生誕33周年記念企画「33%OFF特別クーポン」キャンペーンの第2弾を全店で開催する。

今回は、クーポン配布先をすかいらーく公式アプリに加え、公式SNSや新聞折り込みチラシに拡大。「チーズINハンバーグ」「うな重」など計10品を33%OFFで提供する。

〈キャンペーン概要〉

「33%OFF特別クーポン」キャンペーンは、ガスト生誕33周年を記念し、実施するもの。第1弾では、すかいらーく公式アプリ限定で対象10品が33%引きになるクーポンを配信した。

第2弾となる今回は、クーポン配布先をアプリだけでなく、公式SNSや新聞折り込みチラシにも拡大。より幅広い層が利用しやすいキャンペーンとした。

対象店舗:ガスト全店

対象期間:2025年10月10日〜10月26日

クーポン配布媒体:すかいらーくアプリ/ガスト公式X(@gusto_official)/すかいらーく公式Instagram/新聞折り込みチラシ

〈対象メニュー一覧〉

クーポン対象メニューは、計10品。看板メニュー「チーズINハンバーグ」のほか、前回好評だった「うな重」、キッズメニューやデザートなどを取りそろえている。

いずれも税込価格。店舗によって販売価格が異なる。

◆チーズINハンバーグ

【クーポン価格】469〜536円

【通常価格】700〜800円

ガスト「チーズINハンバーグ」

◆鉄板ハンバーグミックスグリル

【クーポン価格】562〜629円

【通常価格】840〜940円

ガスト「鉄板ハンバーグミックスグリル」

◆チキテキスパイス焼き

【クーポン価格】529〜663円

【通常価格】790〜990円

ガスト「チキテキスパイス焼き」

◆マルゲリータピザ

【クーポン価格】529〜562円

【通常価格】790〜840円

ガスト「マルゲリータピザ」

◆うな重(吸い物･漬物付き)

【クーポン価格】998円

【通常価格】1,490円

ガスト「うな重(吸い物･漬物付き)」

◆から好し定食 4個

【クーポン価格】562〜663円

【通常価格】840〜990円

ガスト「から好し定食 4個」

◆キッズミニチーズINハンバーグプレート(お子さまドリンクバー&ポイント&ミニアイテム付き)

【クーポン価格】469〜536円

【通常価格】700〜800円

ガスト「キッズミニチーズINハンバーグプレート(お子さまドリンクバー&ポイント&ミニアイテム付き)」

◆ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー･ガチャコイン付き)

【クーポン価格】603〜670円

【通常価格】900〜1,000円

ガスト「ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー･ガチャコイン付き)」

◆山盛りポテトフライ

【クーポン価格】268〜301円

【通常価格】400〜450円

ガスト「山盛りポテトフライ」

◆チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ

【クーポン価格】395円

【通常価格】590円

ガスト「チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ」

※22時以降は深夜料金10%が加算される。

■「33%OFF特別クーポン」キャンペーン第2弾 公式サイト