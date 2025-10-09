ガスト『33%OFF特別クーポン』第2弾開催、チーズINハンバーグやうな重など人気メニュー10品が33%OFF【10月10日〜10月26日】
すかいらーくレストランツが運営するガストは、2025年10月10日から26日までの間、生誕33周年記念企画「33%OFF特別クーポン」キャンペーンの第2弾を全店で開催する。
今回は、クーポン配布先をすかいらーく公式アプリに加え、公式SNSや新聞折り込みチラシに拡大。「チーズINハンバーグ」「うな重」など計10品を33%OFFで提供する。〈キャンペーン概要〉
「33%OFF特別クーポン」キャンペーンは、ガスト生誕33周年を記念し、実施するもの。第1弾では、すかいらーく公式アプリ限定で対象10品が33%引きになるクーポンを配信した。
第2弾となる今回は、クーポン配布先をアプリだけでなく、公式SNSや新聞折り込みチラシにも拡大。より幅広い層が利用しやすいキャンペーンとした。
対象店舗:ガスト全店
対象期間:2025年10月10日〜10月26日
クーポン配布媒体:すかいらーくアプリ/ガスト公式X(@gusto_official)/すかいらーく公式Instagram/新聞折り込みチラシ〈対象メニュー一覧〉
クーポン対象メニューは、計10品。看板メニュー「チーズINハンバーグ」のほか、前回好評だった「うな重」、キッズメニューやデザートなどを取りそろえている。
いずれも税込価格。店舗によって販売価格が異なる。
◆チーズINハンバーグ
【クーポン価格】469〜536円
【通常価格】700〜800円
ガスト「チーズINハンバーグ」
◆鉄板ハンバーグミックスグリル
【クーポン価格】562〜629円
【通常価格】840〜940円
ガスト「鉄板ハンバーグミックスグリル」
◆チキテキスパイス焼き
【クーポン価格】529〜663円
【通常価格】790〜990円
ガスト「チキテキスパイス焼き」
◆マルゲリータピザ
【クーポン価格】529〜562円
【通常価格】790〜840円
ガスト「マルゲリータピザ」
◆うな重(吸い物･漬物付き)
【クーポン価格】998円
【通常価格】1,490円
ガスト「うな重(吸い物･漬物付き)」
◆から好し定食 4個
【クーポン価格】562〜663円
【通常価格】840〜990円
ガスト「から好し定食 4個」
◆キッズミニチーズINハンバーグプレート(お子さまドリンクバー&ポイント&ミニアイテム付き)
【クーポン価格】469〜536円
【通常価格】700〜800円
ガスト「キッズミニチーズINハンバーグプレート(お子さまドリンクバー&ポイント&ミニアイテム付き)」
◆ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー･ガチャコイン付き)
【クーポン価格】603〜670円
【通常価格】900〜1,000円
ガスト「ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー･ガチャコイン付き)」
◆山盛りポテトフライ
【クーポン価格】268〜301円
【通常価格】400〜450円
ガスト「山盛りポテトフライ」
◆チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ
【クーポン価格】395円
【通常価格】590円
ガスト「チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ」
※22時以降は深夜料金10%が加算される。
■「33%OFF特別クーポン」キャンペーン第2弾 公式サイト