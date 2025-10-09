インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、人気の「ポテトチップス」ランキングを投票で募っています。2025年10月8日時点で集まった7000票でのランキングを紹介します。

3位は「ポテトチップス のりしお」（カルビー）でした。回答者からは「軽いサクサク食感で、気軽に食べられる」「『塩』だけじゃなく『のり』も入っているという欲張りなところが好き」「お酒のおつまみやご褒美として食べるのにちょうどよく、ついついたくさん食べてしまう味です」といった声が寄せられていました。

2位には「ポテトチップス うすしお味」（カルビー）がランクイン。「ポテトの感じと、ちょうどよい塩加減が最高です！」「たまに食べたくなって、ついつい買ってしまいますね」「ジャガイモの風味と味を一番引き出してると思います」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ポテトチップス コンソメパンチ」（カルビー）でした。「老若男女に愛されているロングセラー商品」「味つけが濃くて飽きずに食べられる」「飽きないし、おいしい。癖になる味！」「食べていると止まらなくてやばい」などの回答が集まっていました。