Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2.5K解像度の11インチ大画面と9000mAhバッテリーを備え、読書やゲーム、仕事まで快適にこなせるXiaomi（シャオミ）の「Redmi Pad 2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

シャオミ( Xi aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fi モデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 18,021円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

読書や動画視聴も快適！ 大画面と大容量バッテリーを備えたシャオミの「Redmi Pad 2」が過去最安値で登場

11インチ 2.5K高精細ディスプレイ（2560×1600）を搭載し、動画の視聴はもちろん、読書や資料の閲覧でも細部までくっきり表示してくれる「Redmi Pad 2」が、18%オフで過去最安値の18,021円にて販売中です。

最大90HzのAdaptiveSyncリフレッシュレートに対応し、スクロールやアニメションも滑らかに表示してくれます。

高性能チップと9000mAhの大容量バッテリーでエンターテイメントを余すことなく楽しめる

高い処理能力を発揮する高性能チップ MediaTek Helio G100-Ultraを搭載し、SNSやゲームなどもスムーズに操作できます。

バッテリーは9000mAhと大容量。ビデオ再生は19時間、音楽再生は270時間と長時間の使用が可能なので、充電切れを気にすることなくたっぷり楽しめますよ。

シャオミ( Xi aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fi モデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 18,021円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月8日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonプライム感謝祭」