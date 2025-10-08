「みんな自己中心的な負け犬」元主将が衝撃発言！イングランド代表の黄金世代は…「チームじゃなかった。練習後はただただ孤独」
スティーブン・ジェラード氏のぶっちゃけ発言が、大きな注目を集めている。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、リバプールのレジェンドOBである45歳は、イングランド代表で共に戦ったリオ・ファーディナンド氏のポッドキャストにゲスト出演。その際に代表活動を振り返り、黄金世代と称された自分たちはみんな「自己中心的な負け犬だった」と赤裸々に語った。
「今テレビを見ると、ジェイミー・キャラガーがポール・スコールズの隣に座っている。まるで20年来の親友のようだ。キャラガーとガリー・ネビルの関係も、20年来の親友のように見える。おそらく私は今、君（ファーディナンド）とは、イングランド代表で15年間一緒にプレーしていた頃よりも親しく友好的な関係だ。
じゃあなぜ20歳、21歳、22歳、23歳の頃は繋がれなかったんだ？エゴのせい？ライバル意識のせい？それはイングランド代表内の文化のせいだ。私たちは友好的でもなければ、繋がりもなかった。チームじゃなかった。どの段階でも、本当に良い強いチームには決してならなかった」
今と違ってやることが限られていた当時、ピッチ外で相当ストレスを感じていたようだ。
「ホテルの部屋も嫌だった。当時はSNSもなかったし、DVDプレーヤーも何もなかった。テレビはチャンネル１から５か何かだけ。気分が落ち込んでしまっていた。試合自体は大好きだったよ。イングランド代表としてプレーするのが大好きで、誇りだった。トレーニングも楽しかったけど、１日90分だけ。その後はただただ孤独だった」
屈指のタレントを揃えながら、黄金世代はワールドカップやEUROで優勝を果たせなかった。その一因は、元キャプテンの言う「チームの一員だと感じられなかった。イングランド代表のチームメイトと繋がっている感覚がなかった」ことにあるのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
