「ブルゾンちえみ」として活動していたタレントの藤原しおりがかつての仲間と再会した。

「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」として活動した元「ブリリアン」のコージ・トクダが８日までに自身のインスタグラムを更新。「再会。慣れ親しんだ立ち位置」と伝え、藤原と肩を組んで笑顔を見せた２ショットを披露した。

この投稿には「やば〜！うれし〜写真！」「ひゃー！すきー！元気出た」「…あの曲が流れましたー」「ブルゾンちえみさん久しぶりみたー！」「３５億」「きゃは〜」「見てるだけで嬉しいです！」「最高過ぎる！」「懐かしい〜」「復活してほしー」「エモすぎる！」などの声が寄せられていた。

藤原は２０１６年にお笑いコンビ「ブリリアン」（２０２０年３月に解散）と活動したユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。１７年放送のフジテレビの系ドラマ「人は見た目が１００パーセント」でも主要キャストとして出演するなど幅広く活躍した。２０２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名の藤原史織として活動することを発表した。

またコージは「ブリリアン」を２０２０年２月に解散後、アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ｏｔｏｎａｒｉ福岡ＳＵＮＳ」でプレーしていた。現在はパーソナルジム経営と俳優活動などを行っている。また今月１日には自身のＳＮＳで事務所との契約満了とフリー転身を報告した。