¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¨¥°¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÀä¶ç¡Ä¡ÄÀ¤Î¥â¥é¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿Ãæ¹ñÁ°´Á»þÂå¤Î½ô¸ô¡¦¹ÄÄë¤¿¤Á
À¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿ôÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½ÉÔÊÑ¤Îº¬ËÜ¸¶Íý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¡Èµ´ºÍ¡ÉR¡¦H¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ø¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÀÀ¸³è¡Ù¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¸åµÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌ³¤á¤«¤é¡¢¹ÄÄë¡¦½ô¸ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀ¤Î¥â¥é¥ëÊø²õ¡¢Å»Â¤ÎÉ÷½¬¡¢µ¸½÷¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Á°´Á´ü¡¢¼Ò²ñÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¤Êø²õ¤·¤¿À¤Î¥â¥é¥ë¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢½ô¸ô¤ª¤è¤Ó¹ÄÄë¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ¹Ô¾õ¤Î¿ô¡¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥â¥é¥ëÊø²õ¤Î»þÂå
¼ô²È¤Î¶µÈÏ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Î¸·¤·¤¤µ¬Â§¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¥â¥é¥ë¤ÎÃÐ¤ß¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¡¢´ÁÂå¤Î³Ø¼Ô¤¬Î¾À¤ÎÊ¬Î¥¤Ë¤«¤ó¤¹¤ëµ¬Äê¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´öÊ¬¤«¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿äÏÀ¤òÆ³¤¯¡£¸Å¤¤Éõ·úÅª¤ÊÃéÀ¿¿´¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¶½µ¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ´Ö³¬ÁØ¤Ë¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Èºâ»º¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Éõ·úµ®Â²¤ÎÆ»ÆÁÅªÅÁÅý¤ÈÀáÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¶µµÁ¤Ï¤¤¤Þ¤Àº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆ»ÆÁÅª¤ÊÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢²¦¸ô¤ÎµÜÄî¤Ç¤ÎÀÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¹ÄÄë¤ÎµÜÅÂ¤Ç¤Ï´Á¤Î½éÂå¹ÄÄë¤Î¶¯¤¤À³Ê¤ÈµÜÄî¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µ¤¬ÉÔ¹ÔÀ×¤Îµ¯¤³¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤¬¡¢½ô¸ô¤ÎµÜÄî¤Ç¤ÏÊü½ÄÌµÍê¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ¤Î½ô¸ô¤Ï¤«¤ì¤é¤Î¸Å¤¤ÅÁÅý¤Èº×¼°¡¢µ·Îé¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¿¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎºÊ¤¿¤Á¤âÂ¾¤Î²¦¸ô¤Î²ÈÂ²¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤¢¤Þ¤¢°ÂÁ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡ºÊ¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï¼Â²È¤Øµ¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤É¤ó¤Ê½÷¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍÆ»Ñ¤Î»ý¼ç¤Ê¤é¤Ð½ô¸ô¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤È¤½¤Î±ï¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¤Ï¤Ò¤È¤¨¤ËÈà½÷¤ÎÉ×¤Î°¦¸Ü¤Ë¤è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ô¸ô¤Î¸åµÜ¤Î¿ÍÌÜ¤«¤é±£¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð±é¤¸¤é¤ì¤¿¤¤¤Þ¤ï¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òÀâ¤ÌÀ¤«¤¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¶á¿ÆÁê´¯¡¦°¦¿Í»¦³²¡¦½Ã´¯¡¦ÃÑ¿«·º¡Ä¡Ä½ô¸ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ¹ÔÀ×
¤È¤ê¤ï¤±·ÊÄë¡ÊÁ°156¨¡Á°141¡Ìºß°Ì¡Í¡Ë¤Î±ï¼Ô¤ÏÂçÈ¾¤¬ÀÅÝºø¼Ô¤«¥µ¥Ç¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÐËå¤ä¤½¤ÎÂ¾¿ÈÆâ¤Î½÷¤¿¤Á¤È¶á¿ÆÁê´¯¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÉ×¤Î½÷¤òÍ¶ÏÇ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤«¤ì¤é¤ÎÈÞ¤ä¾ª¤ÎÂ¿¤¯¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤µ¤·¤Æ¤è¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÁ°´Á½ñ¡Ù¤Î´¬53¤Ï¡¢¤½¤ì¤é½ô¸ô¤ÎµÜÄî¤ÎÀÀ¸³è¤Î±¢»´¤ÊÍÍÁê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø»ÒÃ¼¤Ï¡Ò±¢áß¡Ó¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¸òÇ½ÎÏ°à½Ì¤ËÇº¤ß¡¢½÷¤È¸ò¾Ä¤ò¤â¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤Î°¦¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Î¸åµÜ¤ÎÉØ¿Í¤é¤È´¯ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤½¤ì¤ò»¦¤·¤¿¡£
¸ø»Ò·ú¤Ï»ÐËå¤¿¤Á¤òÍ¶ÏÇ¤·¡¢¸Ê¤ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¾¯Ç¯¤ä¾¯½÷¤òµÜÄîÆâ¤ÎÃÓ¤ÇÅ®»à¤µ¤»¤ë¡¢¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ¼Á¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ïºá²á¤Î¤¢¤ë¸åµÜ¤ÎµÜ½÷¤¿¤Á¤ò¡¢µÜÄîÆâ¤Ë°ìÆüÃæÍç¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ»þ¤ÎÂÀ¸Ý¤ò¤¦¤¿¤»¤¿¤ê¡¢Â³¤±¤Æ²¿Æü¤âÍç¤ÇÌÚ¤Ë¾å¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢²î»à¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¡£¡È¿Í¤ò¤·¤Æ¶Ù½Ã¤È¸ò¤ï¤ê»Ò¤òÀ¸¤Þ¤·¤á¤ó¤ÈÍß¤·¡¢¶°¡Ê¤·¡Ë¤¤¤ÆµÜ¿Í¤ò¤·¤Æ臝¡Ê¤Ï¤À¤Ì¡Ë¤®»Íµò¤·¤Ææ¸ÍÓµÚ¤Ó¶é¡Ê¤¤¤Ì¡Ë¤È¸ò¤ï¤é¤·¤à¡É¡£
¹Àî²¦µî¤Ë¤Ï²¦¾¼Ê¿¡¢²¦ÃÏÍ¾¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÃþ°¦¤ÎÈÞ¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤¬ÉÂ¤ó¤À¤È¤¡¢¾¼¿®¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾ª¤¬´ÇÉÂ¤ò¤·¤ÆÈà¤ÎÃþ¤òÆÀ¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤µî¤¬ÃÏÍ¾¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ÆÈà½÷¤ÎÂµ¤«¤éÃ»Åá¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ãú¤¦¤¿¤ìÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤ÆÃÏÍ¾¤Ï¡¢Èà½÷¤È¾¼Ê¿¤¬¼»ÅÊ¤«¤é¾¼¿®¤ò»¦¤½¤¦¤È´ë¤ó¤À¤È¼«¶¡¤·¤¿¡£¼¡¤Ëµî¤¬¾¼Ê¿¤ò¿ÖÌä¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÅ´ËÀ¤Ç¾Æ¼Þ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÇò¾õ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çµî¤ÏÈà¤Î½÷¤¿¤ÁÁ´°÷¤ò½¸¤á¡¢Èà¤¬ÃÏÍ¾¤Î¼ó¤ò¤Ï¤Í¤Æ»¦¤·¡¢¾¼¿®¤Ë¤Ï¾¼Ê¿¤ò»¦¤µ¤»¤¿¡£µî¤Ï¾¼¿®¤òÂè°ì¤Î¹¡¤È¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÆ«Ë¾¶ª¤È¤¤¤¦¾ª¤Ë¼»ÅÊ¤·¡¢Ë¾¶ª¤¬Èà½÷¤Î¾ÓÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿²è²È¤ËÍç¿È¤ò¸«¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÃæ½ý¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Þ¤¿Èà½÷¤¬Ë¾¶ª¤ÎÉÔµÁÌ©ÄÌ¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢µî¤ÏË¾¶ª¤òãú¤¦¤Á¡¢Â¾¤Î½÷¤¿¤Á¤Ë¾Æ¤¤¤¿¿Ë¤Ç¾Æ¼Þ¤µ¤»¤¿¡£Ë¾¶ª¤Ï¤Î¤¬¤ì¤Æ°æ¸Í¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢¾¼¿®¤Ï¤½¤ì¤ò°ú¤¤¢¤²¡È±¢Ãæ¤ËÛ»¡Ê¤¯¤®¡Ë¤¦¤¿¤·¤á¡É¡¢¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¤¤¤±¤Ë¤¨¤ÎÉ¡¡¢Àå¡¢¿°¤ò¤½¤®¡¢»àÂÎ¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤Ëµî¤¬±É°¦¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¾ª¤ò¤Ò¤¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¼¿®¤ÏÈà½÷¤òÃæ½ý¤·¤¿¡£±É°¦¤Ï¹éÌä¤«¤é¤Î¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë°æ¸Í¤ËÅê¿È¤·¤¿¤¬¡¢¾¼¿®¤ÏÈà½÷¤ò°ú¤½Ð¤µ¤»¡¢ÉÔµÁ¤òÇò¾õ¤¹¤ë¤Þ¤Çãú¤¦¤¿¤»¤¿¡£¡ÈÃì¤ËÇû繫¤·¡¢Åá¤ò¾Æ¤¤ÆÎ¾ÌÜ¤ò¼ÞÄÙ¤·¡¢Î¾¸Ô¤òÀ¸³ä¤¹¡£±ô¤òîù¡Ê¤È¡Ë¤¤ÆÂ¶¤Î¸ýÃæ¤ËÞõ¡Ê¤½¤½¡Ë¤°¡£°¦¡¢»à¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ù²ò¤·Ûù¤ò°Ê¤ÆÇ·¤òËä¤à¡É¡£¾¼¿®¤Ï¤½¤Î¾å¤Ë¤â14¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤ò»¦¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿µî¤ÏÍç¤Î³Ú¿Í¤¿¤Á¤¬±éÁÕ¤¹¤ëÃæ¤ÇÂç¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÁû¤°¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µî¤ÎÂ©»Ò¤Î³¤ÍÛ¤âÉã¤è¤ê¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¶á¿ÆÁê´¯´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¹´Ö¤ÎÊÉ¤ËÀ¸ò¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤ÎÍçÁü¤òÉÁ¤«¤»¡¢¤½¤³¤Ç¼ò±ã¤ò³«¤¤¤ÆÃË¤ä½÷¤Î±ï¼Ô¤¿¤Á¤ò»²²Ã¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¬µò¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÀ¤¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÊ¸¸¥¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤«¤éÈà¤òÀ°¦³¨²è¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤À¤È¸À¤¦¡£
¹ÄÄë¤¿¤Á¤â¡Ä
½ô¸ô¤ÎÉÔ¹ÔÀ×¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤È¡¢¹ÄÄë¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤«¤ì¤é¤òÍÞÀ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£·ÊÄë¤Ï¤µ¤¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÈóÆ»¤Ê¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø»Òµî¤ÎÃÏ°Ì¤ò剝Ã¥¤·¡¢ÃþÉ±¾¼¿®¤ò¸ø³«»à·º¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹ÄÄë¤¿¤Á¼«ÂÎ¤ÏÊ£»¨¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¤«¤ì¤é¤Î»äÀ¸³è¤¬¤«¤ì¤é¤¬É½¸þ¤ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¼ô²È¤Î¸·³Ê¤Ê¶µµÁ¤«¤é±ó¤¯³Ö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î»°Äë¡¢¹âÁÄ¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎË®¡¢²¦Ä«¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢Á°206¨¡Á°195¡Ìºß°Ì¡Í¡Ë¡¢·ÃÄë¡ÊÁ°194¨¡Á°188¡Ìºß°Ì¡Í¡ËµÚ¤ÓÊ¸Äë¡ÊÁ°179¨¡Á°157¡Ìºß°Ì¡Í¡Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÎ¾À°¦¼Ô¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µÜ½÷¤¿¤Á¤È¤ÎÀµ¾ï¤ÎÀ¸ò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3¿Í¤È¤â¤Ë¼ã¤¤ÃË¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ÃÄë¤Î¼£À¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Ï¶â·Ü¤Î±©¤ò¤«¤¶¤·¤¿Ë¹»Ò¤ËÊõÀÐ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¾þ¤êÂÓ¤ò¤Ä¤±¤Æ´±¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢¹È¤ª¤·¤í¤¤¤ò´é¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¹ÄÄë¤Î¿²¼¼¤Ë¤¤¤¿¡£Ê¸Äë¤ÎÆ±À°¦¹¥ÊÊ¤ÏÈà¤ÎÆ»¶µ¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½õÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤¢¤ë¤È¤Á¥Æ¬¤ËÀç¿Í¤Î½»¤à½ê¤ØÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÌ´¤ß¤¿¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿ÃË¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ã¤¯É÷ºÓ¤Î¤¤¤¤Á¥Æ¬¤ÎûçÄÌ¤È¸å¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÃþÆ¸¤È¤·¤ÆÉÙ¤È±ÉÍÀ¤Î±«¤ò¤Õ¤é¤»¤¿¡£¤Þ¤¿Ê¸Äë¤ÏÀ¸Ì¿¤ÎÎîÌô¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Þ¤º¡¢Æ»¶µ¤Î¿¿¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ£¶â½Ñ¤Î¼Â¸³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡£
ÉðÄë¡ÊÁ°140¨¡Á°87¡Ìºß°Ì¡Í¡Ë¤Ë¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é´ÚÕÁ¡Ê¤«¤ó¤¨¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦Æ±À°¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢ì©¤»¤é¤ì¤ÆÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂ¿Ç¯¹ÄÄë¤Î¤è¤Í§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÄÄë¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤è¤Í§¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î1¿Í¤¬µÜ½÷¤¿¤Á¤ÈÄÌ¤¸¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬¤½¤ì¤ò»¦¤·¤¿¡£¹ÄÄë¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¤¬¡¢»¦³²¼Ô¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼áÌÀ¤¹¤ë¤È¹ÄÄë¤ÏÎÞ¤·¡¢Èà¤Ø¤Î°¦¤ÏÁý¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ÄÄë¤Î¤â¤¦1¿Í¤ÎÆ±À°¦Ãç´ÖÍû±äÇ¯¤Ï¡¢²¿¤«¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¤¿¤á¤ËµîÀª¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤ÁÈà¤ÏÈþÀ¼¤òËá¤¡¢¹ÄÄë¤Î°¦¸Ü¤ò¤¦¤±¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹ÄÄë¤Ï¤³¤ÎÇÐÍ¥¤ÎËå¤ÎÍûÉ×¿Í¤ò¤â¿¼¤¯Ç®°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬»à¤Ì¤È¤Õ¤µ¤®¤³¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤º¡¢ÍÌ¾¤Ê»í¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Î¤Ò¤È¤ÎêÖ¤Î¸¨¤º¤ì¤Î²»¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤
Äí¤Î³ê¤é¤«¤Ê³¬¡Ê¤¤¶¤Ï¤·¡Ë¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¿Ð¤µ¤¨¤Ä¤â¤ê
¤«¤Î¤Ò¤È¤Ê¤¤Ø¤ä¤Ï¡¡Îä¤¿¤¯¡¡²»¤â¤Ê¤¯
¸Ç¤¯¤È¤¶¤·¤¿Èâ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²«¿§¤ÎÍîÍÕ¤¬»¶¤ê¤Ä¤â¤ë
¤Ê¤ó¤È»ä¤Ï¤«¤ÎÈþ¤·¤¿Í¤òÎø¤¦¤³¤È¤«
»ä¤ÎÇº¤á¤ë¿´¤Ï¤É¤¦°Â¤é¤®¤òÆÀ¤é¤ì¤è¤¦¡×
¹ÄÄë¤Ï¾¯²§¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÆ»»Î¼ö½Ñ»Õ¤ËÌ¿¤¸¤ÆÈà½÷¤ÎÎî¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç»î¤ß¤µ¤»¡¢Çö¸¨¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤«¤Î´Ö±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£
Á°´Á²¦Ä«ºÇ¸å¤Î¹ÄÄë°¥Äë¡ÊÁ°6¨¡Á°1¡Ìºß°Ì¡Í¡Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃþÆ¸¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ÎÆ¡¸¡Ê¤È¤¦¤±¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÄë¤¬Æ¡¸¤È¿²Âæ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¡¢Æ¡¸¤ÏÄë¤ÎÂµ¤Î¤¿¤â¤È¤ò²¼¤Ë¤·¤¤¤ÆÌ²¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ú¸«¤Î¤¿¤á¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢Äë¤ÏÈà¤ÎÃþÆ¸¤ÎÌ²¤ê¤òË¸¤²¤ë¤Ë¤·¤Î¤Ó¤º¡¢·õ¤ò¤È¤Ã¤ÆÂµ¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤æ¤¨¤Ë¡ÒÃÇÂµ¡Ó¤È¤¤¤¦¸ì¤ÏÃË¤ÎÆ±À°¦¤ò»Ø¤¹Ê¸³ØÅªÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ä¤Å¤¤Ï¡Ö¸å´Á²¦Ä«¤òË×Íî¤µ¤»¤¿ÀÅª¿ÀÈë¼çµÁ½¸ÃÄ¡Ö²«¶Ò¡×¡¡Èà¡¿Èà½÷¤é¤Î¡ÖÀ¤Î½¤¹Ô¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©¡×¡¢¡ÖÀ°¦¤È¤Ï¿ÀÀ»¤Ê¤ëµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡ª¡¡À¤ÎÈëË¡¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñÊ¸²½ÉÔÊÑ¤Îº¬ËÜ¸¶Íý¤È¤Ï¡©¡×¤Ç¡ª
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¸å´Á²¦Ä«¤òË×Íî¤µ¤»¤¿ÀÅª¿ÀÈë¼çµÁ½¸ÃÄ¡Ö²«¶Ò¡×¡¡Èà¡¿Èà½÷¤é¤Î¡ÖÀ¤Î½¤¹Ô¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
