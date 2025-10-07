ご褒美にもぴったり！濃密＆とろける生クリームヨーグルト2種類がタカナシ乳業から登場
タカナシ乳業は2025年9月、北海道生クリームを使った贅沢な味わいの2種類のヨーグルトを発売。
【写真】なめらかにすくえる、とろける生クリームヨーグルト。見た目からも伝わるリッチな質感
■濃密な食感にこだわった、生クリームのおいしさを引き出す濃厚デザートヨーグルト
2025年9月23日発売の「タカナシ 濃密生クリームヨーグルト」(149円)は、デザート感覚で楽しめる濃厚タイプのヨーグルト。北海道乳原料を使用し、原材料の中で最も多く生クリームを使用することで、クリームの濃厚なおいしさが引き立っている。
また、選び抜かれた乳酸菌により、ぎゅっと詰まった濃密な食感を実現。デザートとしての満足感と、パッケージの高級感が両立した仕上がりになっている。「濃密」の文字を際立たせた視認性の高いデザインもポイントだ。
■開発背景
最近では、ヨーグルトを食後のデザートや間食として楽しむ人が増えており、濃厚な味わいの“クリームリッチ系”や、もっちりとした食感の“ギリシャヨーグルト系”が人気を集めている。こうしたニーズに応えるかたちで、「タカナシ 濃密生クリームヨーグルト」は、濃厚な生クリームの味わいと、密度の高い食感の両方を楽しめるデザートヨーグルトとして開発された。
■商品特長
生クリームのおいしさを引き立てたデザートヨーグルト
原材料の中で最も多く使われているのが生クリーム。その濃厚なおいしさがしっかりと感じられる仕立てになっている。さらに、選定された乳酸菌によって、ギュッと詰まったような濃密な食感を実現している。
北海道の乳原料を使用
北海道の乳原料を使用し、素材の風味を活かした味わいとなっている。
高級感と視認性を両立させたパッケージデザイン
パッケージには、上質さを感じさせる深い赤をベースカラーに採用。さらに、「濃密」の文字には紺色を使い、ほかの文字との差別化を図っている。商品名とヨーグルトのシズル感を大きく表示することで、売り場でも目を引くデザインに仕上げた。
■商品概要
・商品名：タカナシ 濃密生クリームヨーグルト
・種類別：発酵乳
・成分規格：無脂乳固形分 9.0％、乳脂肪分 8.0％
・原材料名：クリーム(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖
・内容量：80グラム
・保存方法：要冷蔵(10度以下で保存)
・栄養成分表示(1個80グラム当たり)：エネルギー 108キロカロリー、たんぱく質 2.6グラム、脂質 6.5グラム、炭水化物 9.7グラム、食塩相当量 0.1グラム、カルシウム 88ミリグラム
・希望小売価格：149円
・発売地域：全国(一部地域を除く)
■とろける口どけとコク深い味わい！「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」
2025年9月30日に発売された「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」(386円)は、北海道生クリームを使用した、なめらかでとろけるような食感と深みのあるコクを楽しめるひと品。生クリームのコクを際立たせるために、フランス産ロレーヌ岩塩を加えることで、味に立体感をもたせている。
やさしい甘みがついているため、何も加えずそのまま食べられるのも特徴。さらに、高級感のある特別なパッケージデザインが、手に取るだけで気分を高めてくれる。
■開発背景
近年、ヨーグルトは機能性だけでなく、味わいや食感を重視して“自分好み”の1品を選ぶ人が増えている。そうしたニーズに応えるため、タカナシ乳業はスイーツ感覚で楽しめる嗜好系ヨーグルトに着目。「冷蔵庫にあるだけで少しうれしい、ご褒美のような存在」をコンセプトに開発を進めた。
とろけるような食感と、生クリームならではの深みのある味わい、そして特別感を演出するパッケージデザイン。この3点にこだわり、家族で楽しめる贅沢なひとときを提供するヨーグルトに仕上げている。
■商品特長
北海道生クリームを使用した贅沢な味わい
北海道生クリームを使用し、とろけるような食感と深みのあるコクが楽しめる贅沢なヨーグルトに仕上げている。
生クリームの旨みを引き立てるロレーヌ岩塩
生クリームの風味をいっそう引き立てるため、フランス産ロレーヌ岩塩をアクセントとして加えている。
やさしい甘さで食べやすい味わい
ほのかに甘みがついており、スイーツ感覚でそのままおいしく楽しめる。家族みんなが手に取りやすい、まろやかな味わいが魅力。
手に取りたくなる特別感あるパッケージデザイン
ヨーグルトのなめらかさを伝えるシズル感あるビジュアルと、カップ全体に施されたキラキラとした特殊印刷が高級感を演出。存在感のあるデザインとなっている。
■商品概要
・商品名：タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト
・種類別：発酵乳
・成分規格：無脂乳固形分 9.0％、乳脂肪分 8.0％
・原材料名：クリーム(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、岩塩(フランス産ロレーヌ岩塩100％)
・内容量：375グラム
・保存方法：要冷蔵(10度以下で保存)
・栄養成分表示(100グラム当たり)：エネルギー 129キロカロリー、たんぱく質 3.3グラム、脂質 8.1グラム、炭水化物 10.6グラム、食塩相当量 0.2グラム、カルシウム 110ミリグラム
・希望小売価格：386円
・発売地域：全国(一部地域を除く)
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」で、“とろける食感”にこだわった理由は？
生クリームのおいしさやコクを口に入れた瞬間から味わっていただくために、くちどけのよいとろける食感にこだわりました。
ーー「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」のおすすめの食べ方や、アレンジレシピを教えてください。
おすすめは、やはりそのままお召し上がりいただくことです。普段より少しゆっくり味わっていただくと、一層生クリームのおいしさやコクが感じられます。レシピについては、本商品で開発したものはございませんが、ヨーグルトを使ったものであれば「タカナシ クリームコンシェルジュ」に掲載していますのでぜひご覧ください。
ーー「タカナシ 濃密生クリームヨーグルト」「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」ともに、高級感のあるパッケージにした意図は？
「生クリームのおいしさと濃密な食感を味わってもらえるデザートヨーグルト」として開発しています。本商品を食べることで贅沢なひとときを楽しんでもらえるようにという想いを込めて高級感・贅沢感のあるパッケージにしました。
ーー「タカナシ 濃密生クリームヨーグルト」は、乳酸菌の選定により濃密食感を実現したそうですが、目指す食感にいたるまでの経緯や工夫を教えてください。
本商品は「ぎゅっと詰まった濃密な食感」を目指して、複数の乳酸菌から最適なものを厳選しています。乳酸菌は、食感や酸味の強さ、風味など発酵乳のさまざまな要素を構成します。粘性と適度な酸味をもたらす乳酸菌をいくつか選び、乳原料との組み合わせを比較検討しました。食感・酸味・乳風味の要素を軸に掛け合わせの検証を数十回にわたり実施した結果、乳原料(生クリーム)の風味を最大限に活かしつつ、濃厚な食感の両立を実現しました。
ひと口で広がる贅沢な味わいはご褒美時間にぴったり。何気ない日常も、冷蔵庫に“ご褒美ヨーグルト”があるだけで少し特別になること間違いなし。冷蔵庫にストックしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
