¡¡MBS¡¢TBS¡¢BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¡Ö°»¤ÈÊÜ¤È¥¥¹¤È¿Ï¤È¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡Ù¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥óÌò¤ÎÀ¨¤µ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2018¡×Âç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¼çÍ×¥Þ¥ó¥¬¾Þ4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡ØBEASTARS¡Ù¤ÎÈÄ³ÀÇÃÎ±¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¦¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ä¶¾¯»Ò²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬²á¾ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅÄÌò¤òÂ¼À¥Êâ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹Ìò¤òÅìÃÏ¹¨¼ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥æー¥ì¥¤¥Ç¥³¡Ù¡ØSUPER SHIRO¡Ù¤ÎÁú»³Êþµ×¡£¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤ò¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Î¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢UNICORN¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É100¶Ê°Ê¾å¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÅÄÃæÃÎÇ·¡ÊFPM¡Ë¤¬½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Î·àÈ¼¤òÃ´Åö¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ë¥°¥ê¥à ¥Æ¥¤¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¡Ù¤ÎÀÐ»³Àµ½¤¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ä¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤¬Ã´¤¦¡£
¡¡»°ÅÄ¡á¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤À¤È¡¢ÎÀ¤ÇÆ±¼¼¤Î´ÅÌð°ì»í¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ÅÌð¤Ï»Ò¶¡¤æ¤¨¤Î½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤«¤éÊÑ¿È¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¤ÈÅßÂ¼¤ò¹´Â«¤·¡¢2¿Í¤Ë¥¥¹¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤À¤µ¤Ê¤¤¡×¤¬¿®¾ò¤Î¥µ¥ó¥¿¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ÇÂ¤Ë¥½¥ê¤ò½Ð¸½¤µ¤»¡¢¹´Â«¤ò²ò¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢³Ø±àÄ¹¤ÎÂç½Â¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»°ÅÄ¤ÈÅßÂ¼»Í¿¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»°ÅÄ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦¡ÖÂç¹õ°¦¸î³Ø±à¡×¤Î³Ø±àÄ¹¡¦Âç½Â°ìÆó»°¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë