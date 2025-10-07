この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大人気YouTube料理チャンネル「にぎりっ娘。」が公開した動画「【親子弁】梅おにぎり＆唐揚げ弁当‼️子どもが大喜びのはずが⋯bento#491【お弁当作り】」で、にぎりっ娘。さんが話題の“親子弁”作りに挑戦。動画内では、梅おにぎりや唐揚げを盛り付ける中で、子どもたちとのやりとりや素直なリアクションが披露されている。



盛り付けを進めるなか、「なにこの顔。どう？ まあまあ。なんか変な顔になってるけど。」とのコメントに、「ちょっとかわいくないんだよな。お鼻がデカいからさ。」とビジュアルに対して辛口の意見も飛び出す。「かわいくない？」とにぎりっ娘。さんが尋ねると、「お鼻がでかいからかわいい」とフォローするなど、親子のコミカルなやりとりが続いた。



動画の締めくくりでは、多少“かわいくない”という声もあったものの、にぎりっ娘。さんの弁当に対し「かわいいじゃん」「お花がでかいからかわいい」といった愛情あるやりとりで和やかな雰囲気となった。美味しさと家族の温かさが詰まったお弁当作り動画となっている。



この投稿には「『出来上がりがキレイ』なだけではなく、【詰め方】【腐敗防止】【抗菌効果】にも行き届いている点に大変に感心致します」「料理が丁寧でセンスもあって彩りもよくてすばらしいと思いました」「愛が溢れてる！」など、絶賛のコメントが寄せられました。いつものお弁当にひと手間加えて、愛情を表現するヒントにしてみてはいかがでしょうか。