“北政所・ねねゆかりの地”京都・圓徳院で抹茶アイス1000個無料配布 明治「スーパーカップ」史上初イベント【概要】
明治は9・10日、京都・圓徳院の境内で『明治 エッセル スーパーカップ 抹茶』を無料提供する。
【画像】京都市内で1台だけ走行する「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」ラッピングタクシー
無料サンプリングイベントをお寺で開催するのは、「明治 エッセル スーパーカップ」史上初の試み。圓徳院は、抹茶文化を広めた豊臣秀吉の妻、北政所・ねねが晩年に過ごしたゆかりの寺院。それにちなみ、浴衣姿のスタッフが多言語で対応し、すべての来場者が快適に楽しめるよう案内する。同寺の趣ある雰囲気や美しい景色を楽しみながら、アイスを味わうことができ、SNSに写真を投稿した各日先着150人（計300人）は特製アルミスプーンを記念品として配布する。
また、9日から31日間、「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」のラッピングタクシー1台が京都市内を走行する。外見だけでなくフロアマットやシートカバーも特別デザインで、乗車客には「明治エッセルスーパーカップ抹茶」を無料で提供する。
【イベント概要】
■開催期間：10月9日（木）、10日（金）
■時間：拝観時間午前10時〜午後5時（受付終了） 提供時間午前10時〜午後5時30分
■開催場所：圓徳院（京都府京都市東山区高台寺下河原町530）※圓徳院境内にて配布
■提供数（目安）：各日500個、2日間で合計1000個
■提供品：明治 エッセル スーパーカップ 抹茶（200ml）・特製アルミスプーン
※特製アルミスプーンはSNSで写真を投稿した各日先着150人（計300人）
■その他：商品がなくなり次第、配布を終了。混雑時など、イベントを一時中断する場合も。1人1個まで。
