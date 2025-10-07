岸田文雄元首相が2025年10月6日、高市早苗前経済安全保障担当大臣の新総裁就任に際して、Xで祝福のコメントを発表した。

「引き続き私も党の一員として努力して参ります」

岸田氏は6日午後、「高市早苗新総裁のご就任、誠におめでとうございます」と高市氏への祝福を投稿した。

総裁選に出馬した議員らに対し「また総裁選に立候補した皆さん、選挙戦を通じ正々堂々と政策を議論し、国民に訴え、最後まで戦い抜いたことに心より敬意を表します」とねぎらいのコメントをつづった。

党の今後については、「今後は高市新総裁の下、自民党が一致団結することが大切です。引き続き私も党の一員として努力して参ります」としている。

高市氏が新総裁に選ばれたのは10月4日夕方で、2日近く経過したからの発信だ。

岸田氏の投稿には、「『石破さんの時は祝辞を出したのに高市さんには出していない』ってXで話題になったから出したんですか？ 高市さんが総裁に決まって1日以上経ってからって遅すぎませんかね？」「Xで石破のときは祝辞をアップしたのに、高市のときにはしないって話題になったあとでコレ」などとするツッコミが相次いだ。

24年9月の総裁選では当日中にコメント発表

岸田氏は今回の総裁選で、小泉進次郎農水相を支持していたとされる。

情報番組「日曜報道 THE PRIME」や「サン！ シャイン」（ともにフジテレビ系）では、独自情報として岸田氏が投票中、「旧岸田派」の議員に向けて意中の候補を示す「ハンドサイン」を送っていたと報じている。岸田氏の投票時、投票用紙をどちらの手で投票箱に入れるかで投票先を知らせるよう決めていたという。報道では、右手では小泉氏、左手は高市氏を意味するとしていた。

なお、24年9月27日に石破茂氏が新総裁に選出された際には、同日夕方に「本日の自民党総裁選挙の結果、新総裁は石破茂さんとなりました。石破新総裁のもと、自民党は一致団結して政治の責任を果たし、国民の共感を得られる政治を実現しなければなりません。私も一兵卒となって自民党を支えて参ります。ありがとうございました」とのメッセージを公開していた。

元首相で立憲民主党の野田佳彦代表は、4日に記者団の取材に応じ「女性最初の自民党総裁、おめでとうございます」と祝福。「昔からよく知っているが、ガッツのある人なので国家国民のため、いい政策実現のための善政競争をしていきたい」などと語っていた。