【Amazonプライム感謝祭】アシックスの人気シューズが最大44％オフ
今回はセール対象商品の中からアシックスのシューズをご紹介。普段使いやスポーツシーンでの快適さはもちろん、履き心地の良さで日常をサポートしてくれます。このチャンスを逃さず、自分にぴったりの一足を見つけましょう。
→ Amazon「アシックス」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
Amazon「メンズ ランニングシューズ」部門で1位を獲得したシューズ
軽量性が進化！柔らかな履き心地のウォーキングシューズ
[アシックスウォーキング ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ゲルファンウォーカー メンズ
6,380円 → 4,679円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
雨の侵入を防ぐ素材を採用。スポーティなデザインも特徴
[ウェルネスウォーカー] メンズ アシックスウォーキング GORE-TEX 防水 ハダシウォーカー ファスナー付きウォーキングシューズ
16,500円 → 11,487円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ハダシ感覚の履き心地。脱ぎ履き容易なファスナー仕様
[アシックスウォーキング ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ハダシウォーカー 3E メンズ
13,200円 → 7,989円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足になじみやすいサッカーシューズ
軽さと安定性に定評。アシックスのテニスシューズ
脱ぎ履きしやすいシューズ。室内運動にもおすすめ
[ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ライフウォーカー脱ぎ履きしやすい 3E メンズ
8,690円 → 5,338円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
普段使いやウォーキングに。エキストラワイドでゆったりした履きごごち
[アシックスウォーキング] ファスナー付きスニーカー ゲルファンウォーカー ワイド レディース
7,480円 → 5,248円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
弾力性のあるミッドソールで快適な履き心地のランニングシューズ
その他のおすすめ商品
[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ ルームシューズ レディース メンズ ベランダ バス トイレ 超軽量 静音防滑 柔らか 抗菌防臭 EVA air slippers
2,980円 → 1,780円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アシックス] トレーニングウエア ワンポイント長袖シャツ 2031A663/2031E568 メンズ
2,850円 → 1,654円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「アシックス」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります