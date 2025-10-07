【Amazonプライム感謝祭】アシックスの人気シューズが最大44％オフ
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」がいよいよ始まりました。

今回はセール対象商品の中からアシックスのシューズをご紹介。普段使いやスポーツシーンでの快適さはもちろん、履き心地の良さで日常をサポートしてくれます。このチャンスを逃さず、自分にぴったりの一足を見つけましょう。

Amazon「メンズ ランニングシューズ」部門で1位を獲得したシューズ


asics(アシックス)

[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 メンズ

6,930円 → 4,940円（29%オフ）

軽量性が進化！柔らかな履き心地のウォーキングシューズ


asics(アシックス)

[アシックスウォーキング ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ゲルファンウォーカー メンズ

6,380円 → 4,679円（27%オフ）

雨の侵入を防ぐ素材を採用。スポーティなデザインも特徴


asics(アシックス)

[ウェルネスウォーカー] メンズ アシックスウォーキング GORE-TEX 防水 ハダシウォーカー ファスナー付きウォーキングシューズ

16,500円 → 11,487円（30%オフ）

ハダシ感覚の履き心地。脱ぎ履き容易なファスナー仕様


asics(アシックス)

[アシックスウォーキング ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ハダシウォーカー 3E メンズ

13,200円 → 7,989円（39%オフ）

足になじみやすいサッカーシューズ


asics(アシックス)

[アシックス] サッカーシューズ DS LIGHT PRO

16,500円 → 9,194円（44%オフ）

軽さと安定性に定評。アシックスのテニスシューズ


asics(アシックス)

[アシックス] テニスシューズ COURT SLIDE 4 メンズ

8,000円 → 6,272円（22%オフ）

脱ぎ履きしやすいシューズ。室内運動にもおすすめ


asics(アシックス)

[ウェルネスウォーカー] ウォーキングシューズ ライフウォーカー脱ぎ履きしやすい 3E メンズ

8,690円 → 5,338円（39%オフ）

普段使いやウォーキングに。エキストラワイドでゆったりした履きごごち


asics(アシックス)

[アシックスウォーキング] ファスナー付きスニーカー ゲルファンウォーカー ワイド レディース

7,480円 → 5,248円（30%オフ）

弾力性のあるミッドソールで快適な履き心地のランニングシューズ


asics(アシックス)

[アシックス] ランニングシューズ PATRIOT 13 レディース

7,150円 → 4,396円（39%オフ）

その他のおすすめ商品


PUMA

PUMA ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 3,504円（35%オフ）

adidas

[アディダス] ランニングシューズ コアランナー

6,270円 → 3,323円（47%オフ）

Alvisto

[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ ルームシューズ レディース メンズ ベランダ バス トイレ 超軽量 静音防滑 柔らか 抗菌防臭 EVA air slippers

2,980円 → 1,780円（40%オフ）

asics(アシックス)

[アシックス] トレーニングウエア ワンポイント長袖シャツ 2031A663/2031E568 メンズ

2,850円 → 1,654円（42%オフ）

asics(アシックス)

[アシックス] トレーニング ドライグラフィック半袖シャツ

4,950円 → 2,589円（48%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


