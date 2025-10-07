【Amazon プライム感謝祭】プロテインバーや 栄養補助スナックやナッツなどが最大53%オフに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が2025年10月10日（金）まで開催中です。

今回は栄養補助スナックやナッツ類をご紹介。日頃の食生活で不足しがちな栄養素を手軽においしく補給できて、小腹を満たせる商品ばかりです。

しっとり食感。「バランスオンminiケーキ」シリーズ 20個入り


バランスオンminiケーキ

バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico

1,362円 → 1,089円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,462円 → 1,645円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プロテインを手軽に摂取「素材まるごとプロテインバー ベリー&ナッツ」12本セット


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー ベリー&ナッツ 12本セット

2,172円 → 1,737円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来のプロテイン10g配合。素材まるごとプロテインバー 2種12個セット


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー 2種セット ) 12個 (x 2) 【セット買い】【Amazon.co.jp限定】

3,965円 → 3,172円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



もっちりやわらか「もち麦満足バー＆もち玄米満腹バー」12袋セット


UHA味覚糖

UHA味覚糖（ユーハ味覚糖）もち麦満腹バー＆もち玄米満腹バー スターターセット 6種×各2袋 （ 朝食/非常食/おやつ/夜食 ）

2,000円 → 1,700円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



砂糖ゼロ・糖類ゼロの「プロテインチョコバー」12個入り


ロッテ

ロッテ ゼロ プロテインチョコバー 1本入×12個

2,566円 → 1,711円（33%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タンパク質が手軽に摂れる大豆バー「SOYJOY アーモンド&チョコレート」


ソイジョイ

ソイジョイ 大塚製薬 ソイジョイ アーモンド&チョコレート 30g×48個

6,480円 → 4,428円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カルシウムや鉄、ビタミンD配合も配合で成長期をサポート


inバー

inバー ジュニアプロテイン ココア (12本入×1箱) プロテインバー たっぷりココアのウエファータイプ 高タンパク8g カルシウム・鉄・ビタミンD配合 森永製菓

1,790円 → 1,443円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タンパク質15g配合。甘さ控えめのプロテインバー 15本セット


inバー

inバー プロテイン ベイクドチョコ (15本入×1箱) プロテインバー プロテインチョコバー 手で溶けない しっとり焼きチョコタイプ 高タンパク15g 森永製菓 【Amazon.co.jp限定】

2,355円 → 2,048円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



糖質10g以下。「inバー プロテイン ベイクドビター」15本入り


inバー

inバー プロテイン ベイクドビター (15本入×1箱) プロテイン プロテインチョコ 甘さ控えめ しっとり焼きチョコタイプ 森永製菓【Amazon.co.jp限定】

2,355円 → 2,048円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小分けサイズで持ち運びにもピッタリ。「ロカボナッツ ミニパック」


by Amazon

by Amazon ロカボナッツ ミニパック ( くるみ アーモンド ヘーゼルナッツ ) 16g×30パック 個分け

2,665円 → 1,866円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最高級アーモンドと大粒クルミなど7種類を使用。「スマイル堂島ミックスナッツ」


オーケーフルーツ

オーケーフルーツ 『北新地・堂島Barご用達・あべのand（百貨店）』 オリジナル 7種堂島ミックスナッツ 無塩 500g【スマイル堂島ミックスナッツ500g】

3,980円 → 1,880円（53%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1袋でタンパク質が20g摂れる。「BODYSTAR プロテインスナック」


おやつカンパニー

【公式】BODYSTAR プロテインスナック コンソメ味 42g×12袋 | 高タンパク質 スナック菓子 大豆 食物繊維 鉄 亜鉛 アルギニン おやつカンパニー おやつのチカラ

2,074円 → 1,442円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


カロリーメイト

カロリーメイト 大塚製薬 カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個

2,376円 → 1,902円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カロリーメイト

カロリーメイト 大塚製薬 カロリーメイト ブロック バニラ味 4本×30個

7,128円 → 5,953円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カロリーメイト

カロリーメイト 大塚製薬 カロリーメイト ブロック チーズ 4本 ×9個

2,138円 → 1,632円（24%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ケロッグ

ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維

4,458円 → 2,473円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ケロッグ

ケロッグ オールブラン ブランリッチ 250g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維

3,350円 → 2,195円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

