【Amazon プライム感謝祭】プロテインバーや 栄養補助スナックやナッツなどが最大53%オフに
今回は栄養補助スナックやナッツ類をご紹介。日頃の食生活で不足しがちな栄養素を手軽においしく補給できて、小腹を満たせる商品ばかりです。
しっとり食感。「バランスオンminiケーキ」シリーズ 20個入り
バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico
1,362円 → 1,089円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
プロテインを手軽に摂取「素材まるごとプロテインバー ベリー&ナッツ」12本セット
植物由来のプロテイン10g配合。素材まるごとプロテインバー 2種12個セット
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー 2種セット ) 12個 (x 2) 【セット買い】【Amazon.co.jp限定】
3,965円 → 3,172円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
もっちりやわらか「もち麦満足バー＆もち玄米満腹バー」12袋セット
UHA味覚糖（ユーハ味覚糖）もち麦満腹バー＆もち玄米満腹バー スターターセット 6種×各2袋 （ 朝食/非常食/おやつ/夜食 ）
2,000円 → 1,700円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
砂糖ゼロ・糖類ゼロの「プロテインチョコバー」12個入り
タンパク質が手軽に摂れる大豆バー「SOYJOY アーモンド&チョコレート」
カルシウムや鉄、ビタミンD配合も配合で成長期をサポート
inバー ジュニアプロテイン ココア (12本入×1箱) プロテインバー たっぷりココアのウエファータイプ 高タンパク8g カルシウム・鉄・ビタミンD配合 森永製菓
1,790円 → 1,443円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
タンパク質15g配合。甘さ控えめのプロテインバー 15本セット
inバー プロテイン ベイクドチョコ (15本入×1箱) プロテインバー プロテインチョコバー 手で溶けない しっとり焼きチョコタイプ 高タンパク15g 森永製菓 【Amazon.co.jp限定】
2,355円 → 2,048円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
糖質10g以下。「inバー プロテイン ベイクドビター」15本入り
inバー プロテイン ベイクドビター (15本入×1箱) プロテイン プロテインチョコ 甘さ控えめ しっとり焼きチョコタイプ 森永製菓【Amazon.co.jp限定】
2,355円 → 2,048円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
小分けサイズで持ち運びにもピッタリ。「ロカボナッツ ミニパック」
by Amazon ロカボナッツ ミニパック ( くるみ アーモンド ヘーゼルナッツ ) 16g×30パック 個分け
2,665円 → 1,866円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最高級アーモンドと大粒クルミなど7種類を使用。「スマイル堂島ミックスナッツ」
オーケーフルーツ 『北新地・堂島Barご用達・あべのand（百貨店）』 オリジナル 7種堂島ミックスナッツ 無塩 500g【スマイル堂島ミックスナッツ500g】
3,980円 → 1,880円（53%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1袋でタンパク質が20g摂れる。「BODYSTAR プロテインスナック」
【公式】BODYSTAR プロテインスナック コンソメ味 42g×12袋 | 高タンパク質 スナック菓子 大豆 食物繊維 鉄 亜鉛 アルギニン おやつカンパニー おやつのチカラ
2,074円 → 1,442円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維
4,458円 → 2,473円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケロッグ オールブラン ブランリッチ 250g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維
3,350円 → 2,195円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
