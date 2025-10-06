½éSÄ¾¸å¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Çµã¤¯¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢ÅÁ¤¨¤¿»×¤¤¤ËSNSÎÞ
µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤·¤¿º´¡¹ÌÚ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ1Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÌ©¤«¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹çÃæ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤¬ºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄ¤Ï¡ÖThank you for 7 Years¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏµÈ°æ´ÆÆÄ¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Î¥³¡¼¥Á1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤ÍÍó¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Örokisasaki¡×¤Î10Ê¸»ú¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶·ã¡£¡ÖËÜÅö¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤Îµã¤«¤»¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Çµã¤¯¡×¡Ö¤¢¤¡¤Þ¤¿ÎÞ¤¬¡×¤È¸ÅÁã¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶¾ð¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë