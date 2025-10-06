¡ÚÀ¤³¦»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤Ì¹ñ¡×¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄ¶Í¥ÎÉ·ÐºÑ·÷¡É¤È¤Ï¡©
¡ÚÀ¤³¦»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤Ì¹ñ¡×¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄ¶Í¥ÎÉ·ÐºÑ·÷¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Îò»Ë¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤è¤¦¡×
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¸ò°×¡¢³°¸ò¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤ä¸òÎ®¤ò¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¸»ú¤äÇ¯É½¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤Îò»Ë¤ÎÇØ·Ê¤ä¹½Â¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢ËÇ°×¡¢½¡¶µ¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÎà¤Î±Ä¤ß¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¿Þ²ò¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ÇÀ¤³¦»Ë¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ë¹Ö»Õ¤Î°ËÆ£ÉÒ»á¡£¹õÈÄ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀµ³ÎÌµÈæ¤ÊÃÏ¿Þ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¼õ¸³À¸¤âÂ¿¤¤¡£¶á´©¡ØÃÏ¿Þ¤Ç³Ø¤Ö¡¡À¤³¦»Ë¡ÖºÆÆþÌç¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤Ì¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¤Î¼£À¤¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¤ÏÉã¥«¡¼¥ë5À¤¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óËÜ¹ñ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¿·ÂçÎ¦¤ÎÎÎÅÚ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë²¦°Ì¤â·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ê¥¢Ï¢¹ç¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎÎÅÚ¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¤³¦¤ò°ì¼þ¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Î»ÙÇÛ·÷¤òÃÛ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤Ì¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉÙ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢16À¤µª¸åÈ¾¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²«¶â»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³¤³°ËÇ°×¤ÎÃæ¿´ÅªµòÅÀ¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¶ä¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÃã¤ä¸¨¡¢Æ«¼§´ï¤Ê¤É¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤Î¥¢¥«¥×¥ë¥³¹Á¤È¥Þ¥Ë¥é¤ò·ë¤Ö¡Ö¥¬¥ì¥ª¥óÁ¥ËÇ°×¡×¤Ï¡¢¿·ÂçÎ¦¤Î¶ä¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÊª»º¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¾¦¶È·÷¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼¿Þ¡Ê¿Þ61¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¿Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎÎ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÉÙ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄ¶Í¥ÎÉ·ÐºÑ·÷¡É¤È¤Ï¡©
¡¡Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥óËÜ¹ñ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊª»º¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÌ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤Ë¾¦ÉÊ¤ò±¿¤Ó¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò²ð¤·¤Æ½ô¹ñ¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊª»º¤Ë¿·ÂçÎ¦¤Î¶ä¤â½¸ÀÑ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¥¢¤âÈ¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óËÜ¹ñ¤ò¤·¤Î¤°ÈË±É¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏËÜ¹ñ¤ÇºâÀ¯Æñ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢ºÇ¤â·ÐºÑÅª¤Ë½á¤¦ÎÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤Ë½ÅÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢16À¤µª½éÆ¬¤Ë½¡¶µ²þ³×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤Î¾¦¹©¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¡Ê¿·¶µ¡Ë¤Î°ìÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥ô¥¡¥óÇÉ¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¤Ï¶¯¹Å¤Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤Ç¤Î¿·¶µÅÌ¤ËÃÆ°µ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óËÜ¹ñ¤È¥Í¡¼¥Ç¥ë¥é¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡ØÃÏ¿Þ¤Ç³Ø¤Ö¡¡À¤³¦»Ë¡ÖºÆÆþÌç¡×¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë