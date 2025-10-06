ÆüËÜºÇËÌ¤Î¡ÖµðÂç¤Ê¿·´´Àþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×¤¬ÂçÉý¤ËÁý¶¯¤Ø »¥ËÚ±ä¿¤ò¸«¿ø¤¨¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª ²°º¬¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤ï¤ì¤ë!?
¡ÖÈ¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡×ÁýÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½
¡¡ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡Á»¥ËÚ´Ö¤Î±ä¿¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç¹©»ö¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´ÀþÍ£°ì¤ÎÁí¹ç¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡×¤ÎÁý¶¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ÎÁýÃÛ¹©»ö¤òº£Ç¯ÅÙÂè4»ÍÈ¾´ü¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ò¶õ¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¡ª¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡×¤Ç¤¹
¡¡È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Ï¡¢2016Ç¯3·î¤ÎËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¤¹¡£¸¡½¤ÀßÈ÷¤È¹©¾ìµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¿·´´Àþ¤ÎÁí¹ç¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âËÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó36ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à8¸ÄÊ¬¡Ë¤È¹Âç¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¡ÖH5·Ï¡×3ÊÔÀ®30Î¾¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¿·´´Àþ4ÊÔÀ®¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÃåÈ¯¼ýÍÆ¸Ë¡×¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¼ÖÎ¾¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¡Ö»Å¸ò¸¡¸Ë¡×¡¢¼ÖÎ¾¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¡ÖÁ´ÈÌ¸¡ºº¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¹©¾ìµ¡Ç½¡¢ÊÝ¼éÍÑÀßÈ÷¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃåÈ¯¼ýÍÆ¸Ë¡×¤ä¡Ö»Å¸ò¸¡¸Ë¡×¤ÏËÉÀãÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢²°º¬¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿·ú²°¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯3·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ê¡Åç¸©²ÃÏ¿Ì¤ÇÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿H5·Ï¤¬¡¢10Î¾ÊÔÀ®¤«¤é6Î¾ÊÔÀ®¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¶µ°é¡¦·±ÎýÍÑ¤È¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤ËÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÀßÅö½é¤«¤é»¥ËÚ±ä¿»þ¤ÎÁý¶¯¤òÁ°Äó¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ëÀßÈ÷¤ÎÍÑÃÏ¤Ï´û¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ±ä¿»þ¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃåÈ¯¼ýÍÆ¸Ë¡×¤ËÀþÏ©¤ò8ËÜÁýÀß¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿·´´Àþ¤ò12ÊÔÀ®¼ýÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¡¦µ°Æ»Áí¹ç»î¸³¼Ö¤Îµ¡´ïÎà¸¡½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÁí¹ç»î¸³¼ÖÀþ¡×¤â1Àþ¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝ¼éÍÑ¼Ö¸Ë¤Ê¤É¤âÁýÃÛ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁýÃÛ¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃåÈ¯¼ýÍÆ¸Ë¡Ê±ä¤Ù9200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢Áí¹ç»î¸³¸Ë¡Ê±ä¤ÙÌó3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ê¤É¤Î·úÃÛ¹©»ö¤Î¤Û¤«¡¢ÅÚÌÚ¹©»ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©´ü¤ÏÌó48¤«·î´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤À¤±¤Ç¤Ï»¥ËÚ±ä¿»þ¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»¥ËÚ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤âÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹â²Í·Á¼°¤Ç¡¢ËÉÀã¾å²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤ï¤ì¤¿ºÙÄ¹¤¤¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¡£¿·´´Àþ»¥ËÚ±Ø¤«¤é¡¢ºßÍèÀþ¤Î¼¡¤Î±Ø¤Ç¤¢¤ëÉÄÊæ±ØÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë±ä¡¹¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯°Û·Á¤Î¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´ÈÌ¸¡ºº¤Îµ¡Ç½¤ÏÈ÷¤¨¤º¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»Å¶È¸¡ºº¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£