「【衝撃】3秒で人生狂う…進路変更の真実。ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、進路変更時の重大なリスクと守るべきルールについて熱く語った。



冒頭で上西氏は、「僕はこの進路変更という行為、非常に危険な行為だと思っているんですね。それはなぜかというと、前後の確認をするんですが、その間車が動いているということです」と指摘。運転中に停止して確認できない唯一の動作が進路変更であるとし、「走行中の進路変更の事故は多く見ます」と訴えた。その上で、「むやみに進路変更を繰り返す運転は“かっこ悪い”」と断言し、「周りからするとちょっと大丈夫かと思われている」「リスクだけを抱えて運転しているようにしか見えない」と苦言を呈した。



続いて上西氏は道路交通法の規定「みだりにしないこと」に触れ、「不必要な進路変更はやめてください」と強調。進路変更時の指示器の使い方にも注意を促し、「3秒前にしっかりと指示器を出すこと。そしてその3秒間で前後を確認し、ハンドル操作は確実な確認後に始めてほしい」とアドバイスした。「進路変更で事故をしている人の大半がここ、つまり指示器を短くしか出さない、確認前にハンドル操作する、これが原因なんです」と独自の視点で分析。「慌てたときほど操作が先走りやすい。進路変更では確実な確認と3秒前指示を徹底して」と訴えた。



動画の締めくくりとして、「どうしても進路変更せざるをえない場合は、3秒前の確実な指示器と、前後の確認までは絶対にハンドルを切らないことを徹底してください」と再度呼びかけ。最後は「今日も皆さん、ご安全に」と、交通安全への強い思いで締めた。