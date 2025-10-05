UCC¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂç¼Â¾Ú¼Â¸³ÅÔ»Ô¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î°û¤ßÊý¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤ò¹Í°Æ
¡¡UCC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9·î25Æü¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂç¼Â¾Ú¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º1¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹ Woven CityÅ¹¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¡Ë¤Ç¼Â¾Ú»î¸³¤ò³«»Ï¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î°û¤ßÊý¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¾Ú»î¸³¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë¡ÖÂÎ¸³¥¾¡¼¥ó¡×¡ÊÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£
¡¡ÂÎ¸³¥¾¡¼¥ó¤Î»Í¶ù¤ÎÅ·°æ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¼Â¾Ú»î¸³¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤ò»£±Æ¡£¤½¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤ò¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ÈAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖVision AI¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡¡9·î25Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿UCC¾åÅçàÝàêR&DËÜÉôR&D¿ä¿Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¾ß·Âó¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖVision AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÆ°ºî¤ò¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸¡½Ð¤¹¤ë¡£¸¡½Ð¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÍÑ¸å¤ÎÆ°¤¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë°ûÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°û¤ßÊý¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊÑ¿ô¤¬À¸»ºÀ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¾Ú»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼Â¾Ú»î¸³¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£ÂÎ¸³¥¾¡¼¥ó¤Ï¼Â¾Ú¥¨¥ê¥¢¥Ñ¥¹ÊÝ»ý¼Ô¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò·×Â¬¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò½¬´·Åª¤Ë°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Î¿´¤ä¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ËÀ¸¤¸¤ëÊÑ²½¤òÄ´ºº¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ò¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·×²è¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Î¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æ±Å¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿åÁÇßäÀùCOFFEE FLIGHT¡×¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÄÌ¾ïßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¤Î¤ßÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£