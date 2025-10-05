¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå¤Ç56ºÐ¤Î°µ´¬¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¤â¡Ö¶ºÀµ²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¡×ºÝÎ©¤Ä¡È»ÄÇ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¡¡10·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë»¿ÈÝ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÎÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¡Ö¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î5Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤ÎInstagram¤Ë¤âÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´ËÜ¿Í¤âÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔFRIDAY¡¢É½»æ¡¢´¬Æ¬¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤Ç¤â¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Ç¤ªÊ¢¤ä¼ó¸µ¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¡¼¥¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤«¤È¤¦¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦¡£30Ç¯¤Ö¤ê¤È¸À¤¨¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ËÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤«¡Ä¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤Î¶ºÀµ²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¿åÃå¤È¸À¤¦¤è¤ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ô½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿åÃå»Ñ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¤Í¡Õ
¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦¿§¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¹óÉ¾¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï1988Ç¯¡£¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¤Î¿åÃå»Ñ¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¡Ö¡Ô¤Ê¤ó¤Çº£?¡Õ¡Ô±³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Õ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µñÈÝ´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÈÂç¿Í¤ÎÎ¹¹Ôµ¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÂç¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢20Âå¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¿åÃå¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Á´À¹´ü¤ÎÈà½÷¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£