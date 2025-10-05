¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼£×¥Û¥ï¥¤¥È¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¡È¥Û¥ï¥¤¥È¤Å¤¯¤·¡É¤Î¿·ºî¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼£×¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Ãæ¤Ë¤â³°¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼£×¥Û¥ï¥¤¥È¡×
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆÎÌ¡§10ËÜ
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼£×¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤»õ¤¶¤ï¤ê¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÉ½ÌÌ¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤È³°¡¢2¼ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡È¥Û¥ï¥¤¥È¤Å¤¯¤·¡É¤Î¥¨¥ê¡¼¥¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯´¶Ë¤«¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ
¥ß¥ë¥¯´¶Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥ß¥ë¥¯·Ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£
¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤ä¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼£×¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
