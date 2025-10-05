Ç¤Å·Æ²

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï5Æü¡¢X¤Î¡Ö´ë¶È¹­Êó¡¦IR¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡ÛÇ¤Å·Æ²¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¡Ö»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×Á´Ê¸

¡¡¡ÖÅö¼Ò¤¬À¸À®AI¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÆ¯¤­¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤ÎIP¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡±ÑÊ¸¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£