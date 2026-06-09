大人気ゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイクが、2026年に発売されることが決定した。本日9日に配信された『ニンテンドーダイレクト』内で発表された。【動画】公開された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイクの映像『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、1998年11月21日に任天堂より発売されたNINTENDO 64（N64）用アクションアドベンチャーゲーム、アクションRPG。神々の子孫が住むと言われる地、ハイラルを舞台に