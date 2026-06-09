任天堂は9日、新情報を発表する『ニンテンドーダイレクト』（ニンダイ）を配信し、ゲームの新情報を発表した。シリーズ最新作『信長の野望･飛翔』が、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、Windows（Steam）で今冬に発売されることが発表された。9日に配信された『ニンテンドーダイレクト』内にて発表された。【動画】公開された『信長の野望』シリーズ新作の映像「信長の野望」シリーズは、織田信長や武田信玄といった戦