【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」を6月9日23時より配信開始する。 任天堂が、ゲームの最新情報を公開する配信番組「ニンテンドーダイレクト」。今回はNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトの中で、2026年後半に発売するタイトルを中心に発表される。配信時間は50分だ。 本稿では今回のニンテンド&#