家族経営でもコレができる社長は大企業に勝てます。小規模でも生き残り続けたいなら絶対確認してください。

「家族経営でもコレができる社長は大企業に勝てます。小規模でも生き残り続けたいなら絶対確認してください。」と題した最新動画で、倒産させないプロとして知られる市ノ澤翔さんが登場。日本の企業の9割以上を占める家族経営・小規模企業が、大企業に十分に勝つための“5つの強み”について熱く語った。



冒頭で市ノ澤さんは「この5つさえあれば、家族経営でも大企業に勝っていけるんです。もはやそれしか生き残る術はない」と断言。その強みの代表格として「スピード感を持って意思決定できる」、「ワンマン経営の利点」、「規模の小さい市場での圧倒的シェア」などを挙げ、序盤から強烈なメッセージを展開した。



市ノ澤さんが特に強調したのは、大企業に真似のできないスピード感。「大企業は何か新しいことをやろうとしても承認の手続きや多数の意見調整が必要になりがちですが、小規模企業は社長の一存で『明日からやる！』と即決できる。それが大きな武器になる」と語る。また、ワンマン経営が持つマイナスイメージについても「あの社長はワンマンでダメだ」と捉えられがちだが、「多数決で決めてうまくいった会社なんてない。社長の強い意思決定がなければ、結局ライバルに置いていかれる」と独自の見解も示した。「経営者は選んだものを正解にしていく力が必要。みんなの意見を調整する人は経営者には向いていない」と一刀両断した場面も印象的だった。



さらにニッチ市場での戦い方にも切り込む。「大企業はパイの小さな領域には参入してこない。そのニッチでシェア100％を取り、値段を上げても顧客がついてくるような存在になればいい」と例を挙げ、家族経営・小規模企業だからこそ狙える勝ち筋を強調。「大企業と同じ土俵に立たない。それが結局最強の戦略なんです」と語った。



動画後半では、スピード感やワンマン経営が持つ“損切り”の速さもメリットだと解説。「新規事業はたいてい失敗する。赤字が広がる前にすぐに撤退する判断こそ、ワンマンの社長しかできない判断。痛みを伴っても経営を守るべき」と語りかけた。



動画の締めくくりで市ノ澤さんは「倒産したくなければ、同じ土俵で戦うのはやめて、自分の会社の規模やステージに合った戦い方を身につけろ」と繰り返し強調。「常に頭を使い、強みを生かせる場所を探し続けてほしい」と視聴者に訴えかけた。



動画では経営相談も随時受付中の旨も告知され、「家族経営や小規模経営で悩む方は、ぜひ学びをアウトプットして一緒に黒字経営の道を歩んでいきましょう」と明るく締めくくられた。