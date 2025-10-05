美容医療で絶対に失敗しないための「3カ所ルール」とは…匿名の現役医師が教える”失敗しない医者の見抜き方”とカウンセリングの心構え

美容医療のトラブルを避けるために、絶対に守るべき鉄則がある。Xでアカウント名「暴露した医」として活動する匿名医師が、これまでの告発を踏まえ、患者が安全に美容医療を受けるための具体的な方法と、業界の将来について語った。

カウンセリングはまず業界最大手に行くべき

医師が最も強調するのが「3カ所ルール」だ。

「実際に施術を受ける前に、特にメスを入れるような施術であれば、必ず3カ所以上でカウンセリングを受けてください。1カ所だけで決めるのは危険です」

その具体的な方法を医師は詳しく説明する。

「まず一例として、業界最大手クリニックに行きます。大手の中でも企業体制はまともですので、目安として考えるのに適していると思います。ただし、中にいる医者がみんなまともかは別問題ですが」

なぜ業界最大手を最初に挙げるのか。

「必ず3カ所以上に行きますが、カウンセリングの際に押し売りしない企業体制がちゃんと確立されているのは、大手の中で業界最大手だけだからです」

2カ所目、3カ所目の選び方も重要だ。

「その後、その症例でエリアナンバーワン。例えば埋没症例ナンバーワンと謳っている先生のところに行きます。最後に形成外科専門医を持っている先生です。この3つぐらいで比較するのがどこでも再現性があるかなと思っています」

カウンセリングを受ける際の心構えも重要だ。

「カウンセリングを受けに行ってそのまま『はい、じゃあいつ施術しましょうか』という流れにはのらないことが大切です。話を聞いて良いと思っても、その場で契約してしまわず、まずはカウンセリングだけにします。カウンセリングのみでしたら、多くの場合は無料で、費用はかかりませんから、慎重に他のクリニックと比較検討しましょう」

医学的根拠を持って説明できる医師を選ぶ

施術の種類によってもアプローチは異なる。

「たとえば二重にしたい場合にしても必ず埋没にするか切開医するかその適応を見極め解剖学・医学的根拠を持って説明できる医師にしましょう。僕はよく言いますが『○○の施術なら僕がいいですが、××なら他の先生がいいと思いますよ』と素直に言える医師は信頼できると思います」

注入系の施術についても油断は禁物だ。

「注入系も本当は上手い下手があるので、最初に行ったところでそのままの流れですぐ受けるのはやめた方がいいです。医者が何か施術するものはカウンセリングをちゃんと受けた方がいいです」

美容皮膚科の機械は日進月歩で刷新されていく。そうした機械を使う施術については、異なるアプローチが必要だ。

「マシンを使った美容皮膚科施術は基本的に医者じゃなくてもできるものが多いので、逆にまず大手に行くことがお勧めです。理由は、大手の方が医者じゃないスタッフが施術する場合にも、マニュアルがちゃんとしっかり確立されているからです」

ただし、どの機械を選ぶかは医師の経験が重要になる。

「例えば、頬や顎のたるみは脂肪の量によって生じているのか、皮膚自体のたるみによるものなのか。たるみ治療にはウルセラ、サーマクール、ソフウェーブ、ハイフ（高密度焦点式超音波治療）などがありますが、ソフウェーブがいいのか、それともハイフが良いのかといった見極めが必要で、どのマシンを使うかの判断には十分な経験が必要です」

医師は自身がDMや質問箱で行っている相談について詳しく語る。施術自体の相談は無料で行っておりボランティアで行っている活動の内容は、驚くほど具体的だ。

「日頃はDMやいろいろなツールを使って相談を受けています。あなたの顔の特徴があって、こういう施術が適応とあってこういうリスクがありますよ。ということまでは無償でコツコツやっています。ちなみに、こうした相談に関しては基本的にお金はもらっていませんが最近は美容医療の公正なハブとなる組織を作る、という目標のための資金作りもしたいのでメンバーシップで優先的な回答や、より詳細な執刀医のおすすめまで回答しています」

医師の技術力は「症例数×センス」

医師選びの重要なポイントについて、医師は具体例を挙げて説明する。

「基本的には、症例数×センス＝技術力です。症例数×センスが担保されている医者が、一番技術が高いです。と言っても、センスはなかなかわからないところもありますよね。まずは症例数が重要で、理由は毎日そのオペをやっている先生は絶対上手いからです。気管挿管を例にすると、麻酔科の先生は毎日やっているので上手いですが、僕ら医者は月に1回あるかないかだから、下手です。それと一緒で、毎日埋没をやっている先生は、当然ながら埋没が上手いわけです」

クリニックのHPやブログなどに掲載された症例写真を見る際の注意点も重要だと言う。

「経歴やキャリアも大事ですが、まずは症例を見ます。撮り方によってごまかしていないか見ます。ただし、上手くいった症例だけを載せる先生と、毎日のように新たな症例を載せている先生がいますので、掲載頻度などをチェックしてみても良いと思います。この辺は色々コツがあるので色々調べてみてください」

学歴と技術の相関についても次のように指摘する。

「医師の選び方について、医師の学歴、偏差値を調べる方もいますが、美容に関しては出身大学や偏差値は全然関係ありません。むしろ重要なのは別の要素です。前述していますが絵の上手い先生にはあまり下手な先生はいません。それは審美的なセンス、空間認識能力が高い人が多いからです」

患者側の心構えについても、医師は重要な指摘をする。

「漠然と『きれいになりたい』と言われると施術する側はめちゃくちゃ困ります。今こんなところにコンプレックスを持っている、ここが嫌だから、こうなりたいとはっきり資料としてまとめて伝えてほしいです。そのためには、どんな施術が良いのか、どのくらいの費用でどうなるかなども含めて説明・提案しやすいので、明確なビジョンを患者側が持っておいてほしいです」

技術と人間性にも相関関係はあると話す。

「腕は良いけど、人間性に問題があるといった医師もときどきいますよね（苦笑）。別に友達になるわけではないから、技術さえあればと思うかもしれません。でも、技術にとって人間性は関係ないかというと、そうも言いきれません。カウンセリングの時の接遇と何か問題が起きた時のアフターフォローの接遇に人間性が出てくるからです」

どんな上手い医師でも一人目の患者が存在する

医師は業界の根本的な問題についても言及した。

「たとえ直美であっても、形成外科で何年も経験を積んでいる先生でも、最初に二重の埋没をするときの患者さんは絶対に存在しています。その患者さんに満足を出せているか、出せていないかというと、多分出せていない人の方が多いんですね。形成外科だったら保険診療として眼瞼下垂（まぶたが下がる病気）のオペをやったり埋没をやったりすることが多いですが、それは保険診療だから。結果の仕上がりに文句を言われないからなりたっているだけです。その先生がやった眼瞼下垂の手術後に満足できなかったから、その後、美容外科に行って自費できれいにしましたという人もたぶんいます。そのことを忘れて高圧的に他の医師や患者を批判している医師を見ると本当に医師として終わっているなと思います」

最後に、同業者と患者双方にメッセージを求めると医師は少々語気を強めた。

「センスがないなら美容外科医になるなと言いたいです。正直、この業界に稼げるからという理由で入ってくる医師もたくさんいます。でも、どれだけ稼いで、どれだけ女遊びして、どれだけ良い暮らししてもいいから、目の前にいる患者さんに対しては最大限きれいになるための努力と研鑽を怠らないでほしいです。患者さんも簡単に美容室に行く感覚で施術を決めるのではなく、その場の勢いに流されずちゃんと情報を集めて、いい先生を見つけて、きれいになってほしいと思っています」

