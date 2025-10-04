格安SIMにしたのですが、「月3GB」で本当に足りるのでしょうか？どの容量を選べば安心して使えますか？

月3GBで足りる人・足りない人の違いとは？

格安SIM に乗り換えてスマホ代を 節約 したものの「月3GBで本当に足りるのか」と不安に感じる人は少なくありません。 特に初めて 格安SIM を利用する場合、容量選びに失敗すると、通信制限に悩まされたり、逆に無駄な容量を契約したりしてしまうことも。 本記事では、月3GBが適しているケースや実際に使ってみて足りないと感じたときに、見直すべきポイント、容量選びのコツまでを解説します。

月3GBのデータ容量で何ができるのか。まずは、おおよその目安を確認してみましょう。



このように、主にWi-Fi環境下でスマートフォンを使用している人にとっては、月3GBでも十分なケースが多いです。

たとえば、家や職場にWi-Fiがあり、外出時に地図を使ったり、SNSをチェックしたりする程度の人は、3GBで不自由なく利用できます。

一方で、通勤時間に動画を観たり、外出先で音楽ストリーミングを流しっぱなしにしている人、頻繁にビデオ通話を利用する人は、3GBではすぐに上限に達してしまう可能性があります。



足りないと感じたら？ チェックしたいポイント

「3GBでは足りなかった」と感じる方の中には、実は思いがけないところでデータを消費していることもあります。

1. アプリのバックグラウンド通信

一部のアプリは、使用していない間もデータ通信を行います。ニュースアプリやSNS、クラウド同期などがその例です。設定画面でバックグラウンド通信をオフにすれば、無駄な通信を防ぐことができます。

2. 動画の自動再生設定

InstagramやTikTok、X（旧Twitter）では、動画が自動で再生される仕様になっています。特にモバイル通信時は、画質を下げたり自動再生をオフにしたりすることで、データ使用量を抑えられます。

3. アプリの自動アップデート

アプリの更新がモバイル通信中に行われていると、1回あたり数百MBの通信が発生します。設定で「Wi-Fi接続時のみ」に変更しておきましょう。



容量選びに迷ったら「ライフスタイルに合わせる」のがおすすめ

「何GBが自分に合っているのか分からない」という人は、まず1ヶ月のデータ使用量を確認してみましょう。

スマートフォンの「設定」から過去の使用データをチェックできます。また、容量に余裕を持ちたい場合は、5GB～10GBのプランを選ぶのも選択肢です。

最近では、使いきれなかったデータを翌月に繰り越せるプランも増えているため、月によって使用量に波がある人にも便利です。

さらに、家族でデータ容量をシェアする「シェアプラン」や自分の通信スタイルに合わせて自由にプランを変更できる格安SIMもあります。最初は少なめの容量で契約し、後から増やすという方法も有効です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー