6月4日、TikTokでホールケーキに子どもの顔を押し付ける動画が公開された。動画は自宅で撮影されたものと見られており、子どもの背景には『おたんじょうびおめでとう』の文字が飾られていた。【写真】虐待だと思われても仕方ない、日常的に行われている可能性も考えられる「命を脅かす行為」「命を脅かす行為」と断言「子どもが1歳の誕生日を迎えたときの動画のようで、投稿主は母親。実際にケーキを押しつけたのは、母親の姉だ