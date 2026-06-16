元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。北中米ワールドカップのグループＦ、日本代表vsオランダ代表戦を中継したNHKの現地解説を務め、自由奔放なコメントで日本のファンから喝采を浴びた直後、あらためて２−２の壮絶ドローを振り返った。ホテルの一室で聞き手を担ったのは、人気TikTokerのウンパルンパさん。まず最初に「オランダ戦のMVPは？」と問われた本田は、