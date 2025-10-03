ミャクミャク、冬コーデになる 新作スイーツが10．11から発売 “東京出張ミャクミャク”も
あったかコーデに包まれた冬のミャクミャクパッケージの「サクッチ・ホロッチ」が、10月11日（土）から、関西エリアを中心に販売される。また、11月1日（土）からは、東京出張ミャクミャク雷門パッケージの「サクッチ・ホロッチ」が、関東エリアで発売される。
【写真】ミャクミャクの後ろ姿がかわいいｗ 「サクッチ・ホロッチ」の中身
■個包装フィルムはミャクミャクの後ろ姿
今回発売が決まったのは洋菓子ブランド「シーキューブ」の「冬のミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」と「東京出張 ミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」の2種類。
「サクッチ・ホロッチ」は、コロンとした形がかわいいチョコクッキーで、新バージョンのミャクミャク土産として登場する。
「冬のミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」は、初めての冬体験を楽しむミャクミャクの様子を描いたデザイン。あったかマフラーと帽子を身にまとった今までないミャクミャクの冬デザインと、「サクッチ・ホロッチ」を手に持った特別なパッケージとなっている。個包装フィルム上はミャクミャクの後ろ姿が可愛い三角形のデザインだ。
10月11日（土）から2026年3月31日（火）まで、公式オンラインショップほか、大丸百貨店梅田店（公式ショップ）、あべのハルカス近鉄本店（公式ショップ）、高島屋大阪店（公式ショップ）、シーキューブ梅田大丸店、シーキューブ阪神梅田店、シーキューブ梅田阪急店、シーキューブあべのハルカス店などで販売予定。順次販売場所は拡大するという。なお、なくなり次第終了だ。
一方「東京出張 ミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」は、大阪から東京へ出張したミャクミャクが東京観光中に雷門の前でかわいくポーズした限定パッケージ。ミャクミャクが際立つ、ポップなデザインに仕上がった。
こちらは、11月1日（土）から2026年3月31日（火）まで、公式オンラインショップや、関東エリアで販売。
両商品ともに、10月10日（金）から、「シーキューブ」公式オンラインショップで先行予約を受け付ける。
