¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬10·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤òÃíÊ¸¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥Ð¥±¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÎ¾¼Ô¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡ËÉ±Ò5Ï¢ÇÆ¤Ç¡Ö±ÊÀ¤Îµ²¦¡×¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÎµ²¦¤È¡¢2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ç½éÂ×´§¤òÁÀ¤¦º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¿¶¤ê¶ð¤ÇÆ£°æÎµ²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Í¶Æ³¤·¤Æ²£Êâ¼è¤ê¤Ø¡£¸¦µæ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Àï·¿¤È¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤È¤â¤Ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤òÃíÊ¸¡£ÂÐ¶É¾ì¤Î¤¢¤ë¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎµ²¦Àï³«Ëë¶É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ÇÊèÃÏ¤òÌÏ¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÆÍ¤½Ð¤¿¥¾¥ó¥Ó¤Î¼ê¤È¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤Î¥ª¥Ð¥±¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ì£¤âÈ´·²¡£Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¢¤ê¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤«¡¼¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¿©¤¦¤Î¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÊèÃÏ¡×¡Ö¤ª²½¤±¤Ê¤Î¡×¡Ö¤ª¤Ð¤±¤«¤ï¤è¡×¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
