『ドラゴンクエスト』×「ジェラピケ」が初コラボ！ 寝ているモンスターたちを描いた全56アイテム登場
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、10月8日（水）から、『ドラゴンクエスト』シリーズをデザインに取り入れたルームウェアコレクション「GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】もこもこ素材でモーモンを表現！ コラボアイテム一覧
■キュートなモンスターたちに癒やされる
今回初コラボレーションとして発売される「GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST」は、すやすやと寝ているモンスターたちとふんわりとした肌触りに癒やされるアイテム全56種類がそろうコレクション。
「パーカ＆ハーフパンツセット」は、スライムやドラキー、モーモンをイメージしたユニセックスサイズのパーカ＆ハーフパンツセット。各キャラクターに合わせた素材やモチーフを採用しており、細部までこだわった遊び心いっぱいのアイテムとなっている。
また、モンスターたちのおやすみ姿を描いたニットシリーズ「ベビモコプルオーバー＆ボーダーロングパンツセット」が展開されるほか、ベッドタイムを彩る「ジャガードマルチカバー」や「ドラキーおひるねクッション」、「スライムヘアバンド」など雑貨も用意される。
さらに、「GELATO PIQUE HOMME」店舗＆サイト限定アイテムも登場。ゴーレムやはぐれメタルをデザインした「ベビモコプルオーバー＆モンスターロングパンツセット」に加え、冒険の書をモチーフにした「冒険の書ジャガードハーフケット」と「冒険の書ティッシュケース」が販売される。
