マクドナルド、新作「三角チョコパイいちごミルク味」登場　定番の「黒」も発売

日本マクドナルドは10月8日、全国の「マクドナルド」(一部店舗を除く)で、「三角チョコパイ」2種を発売する。

「三角チョコパイ」は、マクドナルドで毎年秋冬に販売する温かいスイーツ。2025年のラインアップは、今回新登場の「三角チョコパイ いちごミルク味」(税込190円〜)と、定番の「三角チョコパイ 黒」(税込170円〜)。価格は店舗によって異なる。また、デリバリーの場合も価格が異なる。

マクドナルド「三角チョコパイ 黒」「三角チョコパイ いちごミルク味」

2007年から販売している「三角チョコパイ」は、何層にも重ねられたサクサク食感のパイ生地に、とろりとしたクリームが入った秋冬限定スイーツ。持ちやすさを考慮した三角形のフォルムが特徴で、幅広い世代から支持されているという。例年、定番として継続販売している「三角チョコパイ 黒」に、その年に合わせた新フレーバーを加え、2種類で展開してきた。

〈新作チョコパイ「とちおとめ」を使用〉

2025年の新作「三角チョコパイ いちごミルク味」は、ピンク色のパイ生地の中に、いちごチョコクリームが入っている。いちごチョコクリームには、甘酸っぱい「とちおとめ」を使用し、ミルクフレーバーとザクザク食感のストロベリーコーンクラッシュを加えた。これまでにない新しい食感を楽しめるという。販売期間は10月下旬まで(予定)。

マクドナルド「三角チョコパイ いちごミルク味」

定番の「三角チョコパイ 黒」は今年で19年目を迎える。サクサクのパイ生地で、アーモンドの食感が楽しめる温かいチョコクリームを包んだ。2023年からチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、好評を博したという。販売期間は12月下旬まで(予定)。

マクドナルド「三角チョコパイ 黒」

◆うさぎデザインのパッケージで提供

2025年は、うさぎをモチーフにした数量限定のパッケージで提供する。「三角チョコパイ いちごミルク味」は白うさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎのイラストを描いた。

マクドナルド「三角チョコパイ いちごミルク味」「三角チョコパイ 黒」

