Google I/Oで発表された数々のGeminiの新機能。その中でも特におもしろい機能の1つが、いよいよ私たちの手元に届きはじめました。

新機能「時間指定アクション（Scheduled Actions）」は、Geminiに対して、未来の特定の時間に、あるいは定期的にプロンプトを実行するように指示できるもの。小さな変化に聞こえるかもしれませんが、これが実に多くの新しい可能性を切り拓いてくれるのです。

このいわゆるスケジュール機能は、普段のGeminiへの指示とシームレスに連携するように設計されています。

チャットボットに将来のタスク実行や繰り返しを頼むだけで、自動的にタスクをスケジュールしてくれます。すでにあるチャットを、そのまま自動実行タスクに変換することだって可能です。

この記事では、その仕組みと、具体的な活用アイデアをいくつかご紹介します。

「時間指定アクション」を実際に使ってみて

理論上は、このスケジュール機能は頼むだけでよしなにやってくれるはずですが、実際に使ってみると、いくつかクセのようなものがありました。

テスト中、Geminiは時々混乱してしまい、「未来の情報に基づいたタスクは今すぐ実行できません」と返してきたことも。しかし、少し補足して指示を明確にしてあげると、大抵はうまくいきました。

また、現時点ではいくつかの重要な制限事項があります。

有料プランへの加入が必要: 今のところ、この機能は有料ユーザー限定です。「Google AI Pro」（月額2,900円）か、もしくは非常に高価な「Google AI Ultra」（月額36,400円）のいずれかのプランに加入している必要があります。一度に設定できるのは10個まで: 自動実行タスクを保存できる 有料プランへの加入が必要: 今のところ、この機能は有料ユーザー限定です。「Google AI Pro」（月額2,900円）か、もしくは非常に高価な「Google AI Ultra」（月額36,400円）のいずれかのプランに加入している必要があります。一度に設定できるのは10個まで: 自動実行タスクを保存できる スロット は10個のみです。これには、1回きりのタスクも定期的なタスクも含まれます。位置情報は使えるが、あとからの変更は不可: 「毎朝、私の現在地周辺のおすすめ コーヒー ショップを教えて」といった、場所に基づく定期的なタスクも設定できます。唯一の注意点は、そのタスクで使われる場所は、タスクを最初に作成した時点の場所だということです。あなたの移動に合わせて現在地が更新されるわけではありません。

一度タスクをスケジュールすると、Geminiアプリのプロフィールアイコンをタップするか、ウェブ版の設定から「時間指定アクション」を選択することで、保存したすべてのアクションを確認できます。

ここでできることはタスクの一時停止か削除くらいですが、指示をキャンセルしたい場合には十分でしょう。

毎朝のメールチェックはGeminiにおまかせ

正直に言うと、よくAIの活用例として「メールの要約」が挙げられますが、その使い方には少し懐疑的でした。AIに要約を頼むより、自分でざっと目を通したほうが早いのでは？と。

でも、一度頼むだけで済むなら話は別です。「毎朝、未読メールの要約を教えて」のように頼んでおけば、毎日通知が届くようになります。

このアプローチは、あなたのニーズに合わせて具体的な指示を与えることで、さらに洗練させることが可能です。たとえば、上司からのメールを強調表示させたり、プロモーションメールやセールス、ニュースレターを除外するように指示したりできます。

もちろん、このテクニックもGemini（あるいは他のどのAIチャットボットも同様ですが）が持つエラー率と無縁ではありません。

受信トレイにどんなメッセージが待っているか、さっと概要を掴むのには便利ですが、上司に「そんなメールは受け取っていません」と答える前に、やはり自分の目で受信トレイをちらっと確認しておくのが賢明でしょう。

カレンダー連携で週間スケジュールを自動作成

Google Workspaceとの連携機能を使えば、Geminiにカレンダーに登録されている一週間分の全イベントの概要を教えてもらうことができます。

GeminiはGoogle マップも参照できるので、「自宅から病院の予約場所までどれくらい離れている？」といった複雑な質問も可能。

このテクニックの真価は、特定の種類の情報や、提示されるスケジュールのフォーマットを細かく指示できる点にあります。

たとえば、ある日、別々の場所に2つのアポイントがあった時、私はGeminiに「合計でどれくらいの時間、車を運転することになる？」と尋ねてみました。すると、それぞれの推定運転時間を足し合わせて、合計時間を教えてくれたのです。

適切な表現を見つけるには、少し試行錯誤が必要かもしれません。「1日のはじまりと終わりは自宅にいると仮定して」と明示的に伝えるプロンプトに落ち着くまで、私も数回試しました。

しかし、一度うまくいくプロンプトを見つけてしまえば、自動実行機能のおかげで、その指示を何度も書く必要はなくなります。

未来の情報を「予約検索」

「あとで知りたいけど、まだ出ていない情報」というのはよくあるものです。

たとえば、アカデミー賞の結果を知りたいけれど、授賞式そのものを見るつもりはない、というような場合。事前に検索をスケジュールしておけば、その日が来た時にGeminiが情報を要約して教えてくれます。

個人的には、単に「誰が勝った？」と聞くよりも、検索がもっと複雑な場合にこの機能が役立つと感じています。

たとえば、私はゲーム『デス・ストランディング2』の発売を楽しみにしていました。もちろん自分でプレイするつもりですが、それでもいくつかのレビュー記事は読んでおきたかったのです。

そこで私は、発売に合わせてお気に入りのサイトからレビューをいくつか集めてくるようにプロンプトをスケジュールしました。

一般的な要約は特に必要ありませんが（私が人間の書いた文章を読むのには理由がありますから）、特定のトピックについて、たとえば「レビュアーたちはゲームのメカニクスをどう評価しているか？」とか、「ストーリーはどれほど難解だと思ったか？」といった質問をすることもできるでしょう。

「エージェントモード」への期待

現時点でも、この機能にはいくつかのクールな使い道がありますが、Googleがデモンストレーションでさらに多くの可能性を示していたことにも触れておくべきでしょう。

「エージェントモード」のデモの一環として、「毎週新しいアパートを探し、その要約をユーザーに送るようGeminiに頼む」という例が紹介されました。

このようなタスクは、現在公開されているバージョンのGeminiが持つ能力をはるかに超える自律性を必要としますが、この時間指定アクション機能が将来どれほど便利になるかを力強く示唆しています。

まずはエージェントモードが複雑なタスクをどれだけうまくこなせるかを見極める必要がありますが、今のところGeminiは、簡単なネット検索、メールやカレンダーの整理、そしてある程度の複雑な計画立案はこなせるようになっています。

