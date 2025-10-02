¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡ÙVol.1¤È2¤ò¤Þ¤È¤á¤¿´°Á´ÈÇ¡¢°ìËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤ÆÊÆ·à¾ì¸ø³« ¨¡ Ì¤¸ø³«¥¢¥Ë¥á¥·ー¥óÄÉ²Ã¡¢¡Ö·ì¤ß¤É¤í¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¡×
¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë Vol.1¡Ù¡Ê2003¡Ë¤È¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë Vol.2¡Ù¡Ê2004¡Ë¤ò1ºî¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¥·ー¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¸¸¤Î´°Á´ÈÇ¡É¡ØKill Bill: The Whole Bloody Affair¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤è¤ê2025Ç¯12·î5Æü¤ËÊÆ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢É×¤ä¤ªÊ¢¤Î»Ò¤É¤â¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡Ê¥æ¥Þ¡¦¥µー¥Þ¥ó¡Ë¤¬Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£´í¸±¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²è¤ä¹á¹Á±Ç²è¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ë°î¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢Åö»þ¾¦¶ÈÅª¤Ë¤âÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢º£Æü¤â¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¤Ï1ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¡¦»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÔ½¸²áÄø¤Ç4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶Âçºî¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡ØVol.1¡Ù¡ØVol.2¡Ù¤Î2Éôºî¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡ØThe Whole Bloody Affair¡Ù¤Ï¡¢¡ØVol.1¡Ù·ëËö¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー±é½Ð¡¢¡ØVol.2¡ÙËÁÆ¬¤Ç¤ÎÁ°ºî¤Î¤ª¤µ¤é¤¤ÉôÊ¬¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿7Ê¬È¾¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥·ー¥±¥ó¥¹¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤â¤Î¡£°ìÉô¾å±Ç¤Ï70mm¤È35mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ï2006Ç¯¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡ØThe Whole Bloody Affair¡Ù¤ò¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó³°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¾å±Ç¤·¤¿¸å¡¢Ã±ÂÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë·×²è¤ò2008Ç¯¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Ï2011Ç¯¡¢¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ë¥åー¡¦¥Ó¥Ð¥êー¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ç½é¾å±Ç¤µ¤ì¡¢°Ê¹ßÄ¹¤é¤¯ÊÝ´É¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ï2014Ç¯»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ï¤³¤ÎÅÙ¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏËÜºî¤ò1¤Ä¤Î±Ç²è¤È¤·¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë1¤Ä¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØKill Bill: The Whole Bloody Affair¡Ù¤ò´Ñ¤ëºÇ¹â¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç±É¸÷¤Î70mm¤«35mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î´Õ¾Þ¡£·ì¤ß¤É¤í¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¡¢¤½¤Î±É¸÷¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öµæ¶Ë¤Î¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó±Ç²è¡×¤È¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¤ò´°Á´ÈÇ·Á¼°¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤´î¤Ó¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£¥ä¥Ã¥Á¥Þ¥¤¥Ê¡ª
¡ØKill Bill: The Whole Bloody Affair¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡¢ÊÆ·à¾ì¸ø³«¡£
