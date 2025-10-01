【ポケットモンスター×グラニフ】最新コラボアイテムが登場！ 秋冬はこれで決まり！
2025年10月7日（火）より、『ポケットモンスター』とのグラニフオリジナルアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売される。
＞＞＞ポケットモンスター×グラニフアイテムを写真でチェック！（写真30点）
『ポケットモンスター』シリーズは、任天堂が開発した1996年のゲームを起点とするシリーズ。ポケモンと呼ばれる不思議な生き物が生息する世界で、プレイヤーはポケモン同士のバトルを行うトレーナーとして冒険を繰り広げていく。
ゲームソフトとしてはもちろん、TVアニメやポケモンカード、ポケモンGOなど、関連コンテンツのどれもが世界規模の影響力を誇り、アニメ版で主人公の相棒となるピカチュウはもはやジャパニメーションの象徴。
そんな子どもから大人まで世代を超え、世界中で愛されているポケットモンスター、略してポケモン。ポケモンは空、海、森、街の中と至る所でその姿を見ることができる不思議な不思議な生き物。
今回はピカチュウに加えて、ゲンガー、ミミッキュ、ヒトモシなどゴーストタイプのポケモンたちを中心にピックアップしたコレクション。個性豊かなポケモンたちの賑やかなアイテムを楽しもう。
ラインナップは、パーカー・スタジャン・ハット・マフラー・キッズアイテムなど秋冬を彩るアイテムが揃う。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年10月1日（水）0：00から2025年10月6日（月）23：59までの期間、「ポケットモンスター」グラニフオリジナルアイテムの予約販売の受け付けを実施。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
秋冬のオシャレはポケモンで決まり！
（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku （C）Pokémon
