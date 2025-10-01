Snow Manの宮舘涼太が個人Instagramで、9月30日放送のTBS系『ラヴィット！』衣装ショットを公開した。宮舘は同番組の火曜レギュラーとして隔週で出演している。

【写真】宮舘涼太の薄色デニム＆黒ジャケットの『ラヴィット！』衣装姿など①～③

■『ラヴィット！』で代打MCを務めた日の衣装を公開

宮舘は「ラヴィット！衣装」「COACH」と添えて6枚の写真を公開。1枚目では、黒いジャケットを腕まくりし、インナーには白いプリントTシャツを合わせ、裾が長めのダボッとした薄色デニムを穿き、手を後ろに組んでクールな表情を見せている。

2枚目ではジャケットの前を広げて、プリントTシャツがCOACHのものであることをアピール。3枚目は広い背中を見せる後ろ姿、4枚目ではそこからの振り向き顔。さらに5枚目はほほ笑み顔の上半身ショット、6枚目は上から撮影した方向を見つめる上目遣い顔のショットとなっている。

「どの角度の舘様もロイヤル」「上目遣いあざとい」「COACH似合う」「ジャケットスタイルが国王感ある」などといったファンの声が続々と到着。

この日の放送では、MCの田村真子アナウンサーが夏休みのため、宮舘がMCの川島明（麒麟）と共に代打MCを担当。「代打MCお疲れ様でした」という労いの言葉も続々と届いている。

なお宮舘は、これまでも個人Instagramで『ラヴィット！』衣装ショットを公開している。

■振り向き顔や上目遣いにも注目のCOACH衣装ショット

■DSQUARED2のデニムセットアップ姿

https://www.instagram.com/p/DM94AgFTmgJ/?img_index=1

■ボッテガ・ヴェネタのオールブラックコーデ