ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬É×¿Í²ñ¼Ì¿¿¤Ç¹õ¥É¥ì¥¹ÈäÏª ¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥¦¥É×¿Í¤Ï¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬´é¤ò¸«¤»¤¿¡££³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÉ×¿Í²ñ¡×¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¸åÎóº¸¤«¤é£¶¿ÍÌÜ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»þÀÞ»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ï£µ·î¤Ë½÷»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò²¿Ëç¤«¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤ÏÂè£±Àï¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ×¿Í¤é¤È°ì½ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥¦¥¤Î±üÍÍ¤Ï¡©¡×¡Ö¤ª»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö½÷²¦ÍÍ¤¿¤Á¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ×¡¹¤Îà¤ª»Ñá¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£