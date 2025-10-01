【最新まとめ】2025年9月に発売されたオーディオ新製品13選！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンの公式チャンネルでPRスタッフのゆーでぃ氏が、動画『【2025年9月】注目の新製品まとめ13選！専門店スタッフピックアップ 今月のおすすめ！【Bowers & Wilkins / Meze Audio】』を公開。9月の最新ワイヤレス・有線イヤホンやヘッドホン、さらには話題のDAP・ドングルDACまで、合計13製品を深掘りレビューした。
冒頭、ゆーでぃ氏は「今月もやっていこうと思います。9月の新製品まとめでございます」と意気込みを語り、JBLから初登場となるイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン『JBL Soundgear Clips』や、BOSEの「QuietComfort Ultra Headphones 第2世代」など注目アイテムを紹介。JBLの新作について「この価格ではあるんですけれども、イヤーカフ型のイヤホン中で一番いいんじゃないかな」と絶賛し、「音がすっごいはっきりしていて、ものすごくクリア」と評価する場面もあった。
Bowers & Wilkins Px8 S2（11万6,820円）にも深い愛着を見せ、「Bowers & Wilkinsのポリシーみたいなところで、一番大事なのは音質です」と独自の着眼点を示しながら、「この金額を出さないと体験できないサウンドやデザイン、高揚感が味わえる」と高級ヘッドホンならではの価値を強調した。また、「顔が細かったり、おもながの人にはヘッドホンが薄いやつを選んだ方がよくて、それをこのPx8 S2が実現してるのが本当に良かった」と、装着感を重視したアドバイスも。
クライマックスでは、「今年も10月、11月、12月とあと3回は新製品まとめができる」と述べ、ポタフェスなど今後のイヤホン・ヘッドホン業界の動向にも期待をにじませながら「いかに時間の流れが早いか、身にしみて感じる」と、年末に向けた心境を語って締めくくった。
