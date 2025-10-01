リッター“23km”走る！ ホンダ新「“軽”ワゴン」発表！ カクカクデザイン＆#038;広びろ内装採用！ 黒すぎる「ブラックスタイル」も登場の「N-WGN」が販売店でも話題に

ホンダ新「N-WGN」登場に早くも注目！

ホンダは2025年9月25日、軽自動車「N-WGN（エヌワゴン）」の一部改良モデルを発表しました。

販売店では、この改良に対してどのような反応があるのでしょうか。

ホンダの新軽ワゴン！

【画像】超カッコいい！ ホンダ新「“軽”ワゴン」を画像で見る！（22枚）

N-WGNは通勤や通学、買い物などの日常の移動で快適に使えるよう、安全性能や使い勝手にこだわった軽ハイトワゴンです。初代モデルは2013年に登場し、2019年に現行の2代目モデルへと進化しました。

現行モデルのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1675-1725mm。ホイールベースは2520mmで、乗車定員は4名です。

エクステリアは室内の広さを感じさせる箱形ボディが特徴。フロントからリアまで滑らかな面で構成され、シンプルでスッキリとした印象です。親しみやすい円形のヘッドライトも、安心感を与えるポイントになっています。

インテリアはセンタータンクレイアウトを採用し、広い室内空間を実現。使い勝手の良い荷室など、暮らしに寄り添った機能性とデザインが支持されています。

パワーユニットは、660ccの水冷直列3気筒エンジンと、同じく660ccのターボエンジンの2種類を用意。ターボ仕様は最高出力64馬力／6000rpm、最大トルク104Nm／2600rpmを発揮し、WLTCモード燃費は最大23.1km／Lです。

安全装備としては、全タイプに先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」が標準装備されています。

今回の改良では安全面、機能面が向上しました。

具体的には、車両前部にパーキングセンサーが追加され、衝突の可能性を検知するとブレーキを制御する「近距離衝突軽減ブレーキ」も新搭載されました。

またメーターは7インチのTFT液晶に進化し、Honda SENSINGの作動状態がより分かりやすく表示されます。マルチインフォメーションディスプレーも必要な情報に絞られ、視認性が向上しています。

このほか、カスタムモデルの「N-WGN カスタム」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が設定されました。

フロントグリルモールやロアーモール、フォグライトガーニッシュなどにベルリナブラック塗装を施し、14インチまたは15インチのアルミホイールも採用。

電動格納リモコンドアミラーやアウタードアハンドル、リアライセンスガーニッシュなどにもクリスタルブラック・パール塗装を施し、ブラックのアクセントが上質かつ洗練された印象を与えています。

インテリアでは、助手席インパネガーニッシュやドアオーナメントパネル（前後席）、ステアリングガーニッシュにピアノブラックをあしらい、シックで落ち着いた空間を演出しています。

さらに標準モデルには、新グレード「ファッションスタイル」が加わりました。

オフホワイト塗装の専用ドアミラーやアウタードアハンドル、カラードフルホイールキャップを装備し、レトロな雰囲気を演出。親しみやすいデザインはそのままに、愛らしさと心地よさを感じさせる仕様です。

車両価格（消費税込）は、一部改良モデルが157万6300円から205万8100円。ファッションスタイルは167万5300円から182万500円、特別仕様車ブラックスタイルは186万100円から212万4100円です。

※ ※ ※

さっそく販売店ではどのような反響が集まっているのでしょうか。

都内のホンダ販売店の営業スタッフによると、「特別仕様車のブラックスタイルは強い存在感を放ち、カスタム志向の方々から特に高い支持を得ています。『軽自動車ながらも高級感がある』という声が多く聞かれます」と好評のようです。

また別の店舗からは、「ファッションスタイルは女性のお客様からの反応が良く、『かわいい』『人と被らない』という声も聞かれます」とのこと。

今回のN-WGN一部改良モデルは、多様なユーザー層に響いているようで、デザインや安全装備の強化に加え、幅広いグレード展開が今後の販売拡大にもつながることが期待されます。