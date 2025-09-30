クルマの艶や撥水性能を高め、塗装を守る「コート剤」。洗車後の仕上げとして使うことで、愛車をより美しく見せるとともに、雨や汚れからボディを保護する役割を果たす。近年は施工の手軽さや耐久性の高さを兼ね備えた製品が増え、ビギナーでも扱いやすいのが特徴だ。

しかし、種類が多すぎて「どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまう人も少なくない。そんなときに参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングである。今回は、カー用品店で実際に売れているコート剤のTOP10を紹介する。

※2025年7月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 コート剤 ランキング 1位

オートバックス 1位

プロスタッフ CCウォーターゴールド300

濃密な艶と高い撥水性能を両立した人気商品。スプレーして拭くだけで施工でき、初心者でも簡単に使える。耐久性も高く、リピーターが多いのが特徴。

イエローハット 1位

リンレイ ウルトラハードWコート W-35

強力な撥水性能と耐久性で人気の高い製品。大容量タイプでコストパフォーマンスも良く、メンテナンス頻度を減らしたいユーザーに最適。

売れ筋 コート剤 ランキング 2位

オートバックス 2位

リンレイ ウルトラハードWコート W-35

イエローハット1位と同シリーズ。強固な被膜が長期間ボディを守り、艶と撥水の両立を実現している。

イエローハット 2位

プロスタッフ CCウォーターゴールド300

使いやすさと仕上がりの良さから支持を集める人気モデル。スプレーして拭き上げるだけで、深い艶が得られる。

売れ筋 コート剤 ランキング 3位

オートバックス 3位

AQ. 丸ごと撥水コーティング400ml

オートバックスのプライベートブランド。車全体をまとめて撥水加工でき、コストパフォーマンスに優れる。気軽に使いたい人におすすめ。

イエローハット 3位

シュアラスター ゼロウォーター S-110 320ml

施工のしやすさと自然な艶感で定評があるロングセラー。初心者でも扱いやすく、安定した人気を誇る。

4位～10位

オートバックス

4位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml … 手軽に施工できる人気商品。

5位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml … 強力な撥水性能を発揮。

6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド付替 … リピーター向けのお得モデル。

7位：AQ. プレミアムコーティング 艶300 … 艶重視ユーザーに最適。

8位：ペルシード ドロップショット2 PCD812 … ガラス系コート剤で耐久性に優れる。

9位：プロスタッフ エックスマール1コート … ワンステップで艶と撥水を実現。

10位：AQ. プレミアムコーティング 撥水300 … 撥水性能に特化した一本。

イエローハット

4位：シュアラスター ゼロDP S-115 320ml … 撥水重視のモデル。

5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド S123 カエL … 詰め替え用でリピーター需要が高い。

6位：晴香堂 CARALL クルママルゴトプレミアム 2131 500ml … 大容量でコスパ抜群。

7位：呉工業 ストーナー スピードビード 1732 … 海外ブランドならではの光沢感。

8位：リンレイ ヌレタママデWAX A-91 450ml … 簡単施工で人気の定番品。

9位：ソフト99 レインドロップトルネードヴォル W-536 300ml … 雨に強い撥水性能。

10位：リンレイ クロツヤ セイハ W-13 … 黒系ボディ専用で深い艶を実現。

まとめ

コート剤は愛車を美しく保つだけでなく、塗装を長持ちさせるために欠かせないアイテムだ。施工の簡単さや効果の違いで選び方が変わるため、迷う人も多いだろう。

そんなときは、カー用品店の売れ筋ランキングを参考にするのが安心だ。実際に多くのユーザーに選ばれている製品だからこそ、信頼できる。迷ったらランキング上位の製品を手に取ってみてほしい。