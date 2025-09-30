元AKB48「板野友美」イギリス製“高級SUV”新車を購入！ 悩みに悩んだ「オシャレな内装色」選択の決め手は「べビちゃん」!?

セレブなお買い物っぷりに「日本の経済回しすぎ」の声も!?

2025年9月11日、元AKB48でタレントの板野友美さんが、公式YouTubeチャンネルで新車を購入したことを報告しました。

イギリス製“高級SUV”の新車だといいます。どのようなクルマなのでしょうか。

板野友美さんの「セレブ」な愛車とは!?［画像は「表参道イルミネーション2015」（2015年12月撮影）にて／Photo：時事］

超セレブ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を動画で見る！【動画】

動画冒頭で「この度、私、新車を買いました」と板野さんが披露したのは、イギリスの自動車メーカー・ランドローバーのSUV「レンジローバーイヴォーク」でした。

公式サイトによるとメーカー希望小売価格（消費税込み）は661万円からとなっている 、まごうことなき高級モデルです。

板野さんは2025年9月4日放送「櫻井・有吉THE夜会」（TBS系）にて、専有面積220平米で家賃110万円以上という新居を紹介したばかり。

YouTubeにはファンからの「ともちん日本の経済回しすぎやろ」というコメントも書き込まれており、板野さんらしいさすがのセレブっぷりです。

現在、4モデルが展開されているレンジローバーシリーズですが 、初代イヴォークは同ブランドにおいて最もコンパクトなSUVとして2012年に登場。

現行モデルは2019年6月から日本市場に導入された2代目で、そのボディサイズは全長4380mm×全幅1905mm×全高1650mm。日本の道路事情に適した小回りの効くサイズ感でまとめられています。

ボディは黒、ホイールもマットブラックで統一した洗練されたデザインの愛車を眺め、「かっこいい〜〜！」と改めてイヴォークに惚れ惚れしている板野さん。

「あ、内装も見る？」と、続いては車内の様子をご紹介。

黒い外装色に合わせて内装もブラックで統一するか悩んだという板野さんでしたが、結果的にシートなどのインテリアはグレーホワイトでまとめられました。

その理由について、「私が日焼け止めオイルを塗ったときに、（内装が）ブラックだとすごい目立っちゃったので」「ベビちゃんが乗ったりするので。意外と黒のほうが白い汚れが目立つ」と説明する板野さん。

お子さんが乗ることを想定しての実用性をしっかり考えているあたり、ママとしての顔も窺えますね。

同チャンネルの7月31日更新分ではイヴォークの助手席に元AKB48・前田敦子さんを乗せ、板野友美＆前田敦子というAKB一期生ペアで奥湯河原の温泉に旅行に赴いた動画もアップされています。

ハンドルを握った板野さんは、「このクルマは初めて運転する」と告白。しかし、「怖い？やっぱ」と前田さんから聞かれると「怖くないけど、ブレーキがすごいかかりやすい」と回答。イヴォークならではの乗り心地に新鮮さを覚えているようでした。

ちなみに前田さんは、板野さんが運転するクルマに何度か乗ったことがあるとのこと。ただ、「ディズニーランドはいっぱいあるけど、2人きりで旅行に行くのは初めて」（板野さん）だそうです。

目的地である宿へ到着した2人は、浴衣に着替えて一泊。翌朝は露天風呂を満喫し、帰路についたようです。

板野さんがイヴォークの初ドライブの相手としてかつての同期・前田さんを選ぶあたりはAKB時代と変わらぬ絆が伝わってきて、当時のファンとしても感慨深いものがありました。