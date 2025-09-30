気象予報士が解説、季節進行の「異常な遅れ」10月も30度超えの真夏日が継続 農作物への影響にも警鐘
気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、9月29日に発表された「高温に関する早期天候情報」について詳しく解説した。動画タイトルは「【早期天候情報】10月も真夏日あり 5日ごろから東～西日本・南西諸島で顕著な高温」。松浦氏は、西日本から東日本、南西諸島にかけて10月5日頃から「かなりの高温となる時期が出てきそうです」と伝えた。
今回、該当地域では5日間平均気温が「おおむね2度前後以上」平年より高く、異例の気温上昇が見込まれるという。松浦氏は「季節の進みが非常にゆっくりになる」という予測とともに、特に那覇や鹿児島、福岡、大阪などで「10月に入っても30度以上の真夏日が続く可能性が高い」と強調。名古屋や新潟など東海・北陸地方でも30度近い夏日が予想されており、「年間100日以上の真夏日記録の更新も現実的」と危機感を募らせた。
さらに松浦氏は高温の要因について解説。「亜熱帯高気圧の張り出しが非常に強く、偏西風の蛇行や複数の気圧波が重なって高気圧が強まりやすい状況」と説明し、「暖かい空気が日本付近に運ばれてきていることが、今回の高温の主要因」と分析した。北海道では5日頃まで高温だが、以降は寒気の流入で気温が一気に平年並みに下がるという。
松浦氏は「平年と比べましてかなり気温が上がっています。農作物への影響も考えられますので、そのあたりも十分にお気を付けください」と注意を呼びかけた。
動画の締めくくりでは、「マニアック天気では、高温に関する早期天候情報など天気の解説を詳しく行っています」と述べ
